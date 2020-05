Tret d'eixida final a la ZAL del port de València: l'APV creu que arriba "en un dels moments més oportuns"

L'APV ha assegurat en un comunicat que el projecte arriba "en un dels moments més oportuns per a contribuir a la recuperació econòmica, una vegada superada l'emergència sanitària" per la Covid-19. El document aprovat per l'Ajuntament compta amb un pressupost base de licitació de 4,4 milions d'euros més IVA i un termini de huit mesos per a l'execució de les obres.

L'execució dels treballs, que seran licitats i adjudicats per l'Entitat Estatal de Sòl (SEPES), "permetran la reactivació de l'ocupació en el sector de la construcció", segons l'APV, que concreta que el projecte contempla la reparació i posada a punt del sanejament, ferms i paviments, jardineria i reg i enllumenat de la ZAL. L'objectiu és que totes les instal·lacions d'aquesta plataforma logística "estiguen a ple rendiment davant el desembarcament de les empreses que van optar a un dret de superfície en la ZAL el passat mes de setembre".

OFERTES REBUDES

En concret, VPI Logística ja ha rebut ofertes econòmiques per quatre parcel·les de la ZAL -F2, G2, A2 i B2-. Les quatre primeres empreses que han presentat els seus projectes logístics per a la ZAL (Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog) tenen previst invertir, conjuntament, 73,4 milions d'euros. Aquesta inversió permetrà la creació de 1.518 ocupacions (188 directes i 1.330 indirectes).

Les quatre primeres empreses aspirants per a instal·lar-se en la ZAL del Port es comprometen a contractar aturats de llarga durada i persones en risc d'exclusió social. En tots els casos, els projectes empresarials presenten un "fort component ecològic", ja siga per la instal·lació de complexos sistemes d'estalvi energètic i plantes fotovoltaiques o pel compromís de no contractar subministrament elèctric procedent de combustibles fòssils.

PARCEL·LES RESTANTS

Així mateix, VPI Logística manté concurs (paralitzat temporalment per la pandèmia del coronavirus) per a l'adjudicació d'un dret de superfície sobre les tres parcel·les restants de la ZAL. Es tracta d'un total de 107.000 m2 destinats a activitats logístiques corresponents a les àrees A1, B1 i A3. L'APV estima que amb les 7 parcel·les (les quatre anteriors, més les tres actuals) de la ZAL es generaran més de 2.000 llocs de treball.

Per a l'adjudicació de les parcel·les s'han establits els mateixos criteris de valoració tècnica i econòmica que en l'anterior adjudicació. En concret, entre els requeriments tècnics es troben la naturalesa dels clients finalistes i la vinculació del projecte amb el tràfic marítim; el projecte tècnic i d'inversió específic a desenvolupar en la ZAL; mesures d'impacte socioeconòmic com la creació de nous llocs de treball especialment en col·lectius amb alt risc d'exclusió social en l'entorn en el qual se situa la ZAL o la potenciació de la igualtat de gènere.

Entre les mesures de millora mediambiental destaquen les actuacions per a la reducció d'emissions de CO2i, l'ocupació de fonts d'energia alternativa i el compromís d'implementar mesures que contribuïsquen a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Pel que fa als criteris econòmics, s'atendran la valoració del cànon mensual oferit, així com les inversions previstes a realitzar.