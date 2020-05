Cáceres abre los parques públicos por el comportamiento "cívico" de este fin de semana

Se trata de una decisión que se ha tomado después de abrir el parque Ribera del Marco y el de Maltravieso y comprobar que se han cumplido las normas. No obstante, Salaya ha hecho un llamamiento para que se eviten estas zonas en la medida de lo posible y solo acudan las personas que viven cerca de estos parques.

Además, se recomienza circular por el lado derecho para evitar cruces y se debe mantener la distancia de seguridad y atender las recomendaciones de los vigilantes de los parques, que están reconocidos como "autoridad pública", según ha indicado el alcalde, que añade que esta decisión de abrir los parques se evaluará el viernes y se podrá decidir volver a cerrarlos si suponen un riesgo. "Esperamos no volver a cerrarlos y que esto vaya recobrando la normalidad poco a poco", ha dicho.

Respecto a la valoración que se ha hecho de las salidas de la población este fin de semana, la Junta de Gobierno local, que se ha reunido este lunes, ha dicho que es "muy positiva" y, aunque el sábado "se veían algunas aglomeraciones en algunas zonas", durante el domingo, "la situación mejoró mucho", ha dicho el alcalde este lunes en una rueda de prensa online.

"Más allá de las aglomeraciones puntuales, la mayor parte de los vecinos respeta las distancias de seguridad y están siendo respetuosos con las normas y mantienen un comportamiento cívico que esperamos que se traduzca en buenos datos de contagios y que esto siga reduciéndose lo máximo posible", ha dicho el regidor, que apunta que "la norma es el cumplimiento".

A la reunión de la Junta de Gobierno local, que ha evaluado el comportamiento de los cacereños el fin de semana, ha acudido el jefe de la Policía Local y la directora de Seguridad y Salud que se han incorporado a estas reuniones.

Además, la Policía Local ha interpuesto estos tres días festivos un total de 95 sanciones por incumplir las restricciones del estado de alarma y por desobediencia a la autoridad. Un total de 47 multas han sido por encontrarse en la vía pública sin causa justificada y 29 de ellas es por incumplir el horario estipulado para cada franja de edad. Además, se ha sancionado a 24 conductores y a dos personas por no respetar las indicaciones de paseos de perros.

QUEJAS DE SENDERISTAS

A la pregunta sobre las quejas de algunos senderistas que han sido interpelados por la policía cuando querían subir a la Montaña al entender que no podían desplazarse más allá de un kilómetro de su domicilio, el alcalde ha reconocido que la normativa da lugar a un "conflicto claro e ineludible" porque no se aclara si el senderismo se considera deporte o no.

Por ello, Salaya cree que esa diferenciación entre el deporte y pasear es, a su juicio, "equivocada" y ha pedido al Gobierno que aclare este término "de la mejor forma posible", ya que aunque está claro que el deporte debe hacerse de forma individual, la policía interpreta "de la mejor forma posible" esta normativa que "es compleja".

"Entendemos que es errónea la forma de regular esto y esperamos que el Gobierno aclare más sobre eso, y mi criterio como alcalde es que no hay que diferenciar entre caminar y cualquier otro tipo de deporte", ha señalado, que ha insistido en que el deporte solo se puede realizar de forma individual, mientras que pasear se puede hacer acompañado por otra persona, pero "en ningún caso puede hacerse senderismo en pareja".

Respecto a los "abusos policiales" a los que el concejal no adscrito Teófilo Amores se ha referido en sus redes sociales, el alcalde ha defendido la labor policial. "No tengo constancia y eso es muy grave, pero la policía en general está haciendo un buen trabajo", ha contestado el regidor, al tiempo que reconoce la dificultad de la labor policial a la hora de aplicar una regulación "nueva" que "no es todo lo clara que debería ser".

"Hay un problema de fondo que atraviesa muchas de las medidas que se van proponiendo en el estado de alarma porque creo que se legisla mucho pensando en Madrid y en las grandes urbes y, a veces, esa normativa cuesta mucho bajarla al territorio en ciudades medianas como la nuestra", ha recalcado.

Por otra parte, este lunes se han repartido en Cáceres unas 3.000 mascarillas en diferentes puntos, sobre todo dirigidas a los usuarios de los autobuses urbanos, donde es obligatorio su uso. Además, la Brigada Extremadura XI continúa con labores de desinfección de residencias de mayores y los bomberos han desinfectado centros como Novaforma.

En cuanto a las incidencias en la apertura de los negocios que podían retomar su actividad desde este lunes, el alcalde ha dicho que hay muchos que no van a abrir hoy sino mañana porque han tenido poco tiempo para hacerse con los materiales de seguridad.

"Los que han abierto hoy lo han hecho bien y con las medidas de seguridad oportunas y los que abrirán mañana lo harán para adaptarse mejor a la normativa", ha señalado. "En general, Cáceres está cumpliendo bien y cuando se aplica una norma nueva y aunque haya un poco de confusión se están forzando por hacerlo bien", ha dicho.

Así ha agradecido el "esfuerzo" de los cacereños para adaptarse a las normativas. "Aquí no vamos a ver los botellones en la calle y las fiestas de Malasaña de ayer, por suerte, porque nos avergonzaría además de ser un problema de salud pública", ha concluido.