Diferencias entre correr y pasear en la fase 0: ¿qué se puede y qué no?

Desde el pasado sábado 2 de mayo se permite a los ciudadanos salir a la calle para pasear o hacer deporte al aire libre, como medida para comenzar con el plan de desescalada que ha elaborado el Gobierno.

De este modo, en la primera fase, la Fase 0, ya se permiten estas salidas de forma parcial de la población adulta, sumándose así a los menores de 14 años que ya tenían permitido salir desde hace una semana.

Diferencias entre correr o andar

Sin embargo, esta nueva medida trae consigo una serie de requisitos que hay que cumplir. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para salir a dar un paseo se puede ir acompañado de una persona con la que se conviva. Sin embargo, salir a correr es una actividad que hay que realizar de forma individual, al igual que el resto de deportes.

Esta diferencia de ir acompañado o no a la hora de salir a correr o a andar ha causado discrepancia en las redes sociales, donde algunos usuarios comentaban que los Ayuntamientos y algunos policías locales aseguraban que sí estaba permitido salir a correr junto con una persona con la que se conviva.

Me cuentan que si llamas al Ayuntamiento de Madrid te dicen que a tope, que pueden salir a correr juntas dos personas que conviven. 🤦🏽‍♀️ no hagáis ni caso, por favor. Como os pille un nacional verás la gracia. El deporte: individual. Para pasear si queréis de dos en dos — Eva Belmonte (@evabelmonte) May 3, 2020

Sin embargo, en el BOE referido a las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre establece: "Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente". Por otro lado, concreta: "La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera individual".

Por lo tanto, es importante cumplir esta norma, a la que se suma suma el hecho de respetar las diferentes franjas horarias establecidas para cada rango de edad, cumplir las recomendaciones higiénicas, así como la distancia interpersonal mínima de dos metros, evitar las aglomeraciones o no exceder en los paseos un radio de 1 kilómetro.