UPN pide al Gobierno diálogo antes de decidir sobre el estado de alarma, que PSN, Podemos e I-E apoyan

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra que "llevamos más de seis semanas dando la confianza al Gobierno de España, más de seis semanas votando a favor de esos estados de alarma, porque así lo creíamos conveniente, pero durante esas seis semanas le hemos pedido al Gobierno de España que cuente con los partidos políticos, que intente alcanzar acuerdos, porque la aprobación de ese estado de alarma no puede ser un cheque en blanco ni un chantaje".

Esparza ha firmado que la prórroga del estado de alarma "no puede ser una decisión unilateral, sin alcanzar acuerdos, sin dialogo, no puede ser que se produzca sin que todas las fuerzas políticas tengamos la información necesaria". "Hay tiempo hasta el miércoles y vamos a esperar, expectantes, dispuestos a dialogar, pero exigentes con lo que vaya a plantear el Gobierno de España, porque más allá del estado de alarma, nuestro país y nuestra comunidad necesitan empezar a trabajar para recuperar la confianza, esa confianza a la que no ayudan los bandazos que se han dado a nivel nacional y a nivel foral desde los diferentes gobiernos", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que "el estado de alarma es necesario porque la pandemia no ha pasado" y ha defendido que "hay un mando único con coordianción y cooperación, que dialoga con las comunidades autónomas y con los criterios técnicos encima de la mesa".

Alzórriz ha subrayado que "todavía no hemos pasado la crisis sanitaria y hay que tener una coordinación bajo un mando único, no se pueden crear reinos de taifa, no es una lucha individual, es una lucha común". "Hay que tener prudencia en la desescalada porque todavía sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertos por esta pandemia, y por lo tanto no se ha pasado, hay que tener corresponsabilidad, y la desescalada tiene que ir en coordinación con el respeto a las medidas sanitarias", ha afirmado.

(Habrá ampliación)