Condenada en Cáceres una persona a un año y seis meses de cárcel por estafa en la financiación de un coche

El acusado contactó a través de una página web de anuncios con una mujer, ya que ésta necesitaba dinero porque los bancos no le concedían crédito alguno y necesitaba buscar financiación de otro tipo.

La sentencia declara como hechos probados que el acusado le propuso adquirir un vehículo a su nombre, concretamente un Audi A3 TDI de un concesionario de Sevilla, y para ello le pidió que solicitara un préstamo para la compra del vehículo de 32.000 euros.

Este préstamo fue asumido por la víctima de la estafa, obligándose con la financiera, firmando la documentación pertinente para que obtuviera el vehículo y él a cambio lo vendiera, de tal modo que la financiación ya estuviera concedida y el vehículo entregado.

A cambio, indica la sentencia, el acusado le entregaría por ayudarle la cantidad de 20.000 euros en efectivo, señala en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El objetivo que pretendía el acusado era vender el coche a una tercera persona y así obtener por el mismo una cantidad "importante" de dinero, sin tener intención alguna de ingresar dinero a la mujer por ayudarle en esta trama, y dejándole a ella una deuda con la financiera de 32.000 euros.

La resolución señala que pasados unos días, la mujer no recibió cantidad alguna por parte del acusado, encontrándose con una deuda con la financiera de 32.000 euros que la misma no pudo pagar al no recibir dinero del acusado.