La UMH col·labora amb la UV en el desenvolupament d'un model matemàtic de predicció sobre el coronavirus

En concret, Segura i el seu equip d'investigació treballen, juntament amb investigadors de la Universitat de València (UV), en un projecte d'investigació per al desenvolupament de nous models de predicció, ha informat la UMH.

El projecte té com a principal objectiu ajudar el Govern a trobar solucions davant la crisi sanitària originada per la Covid-19 des del punt de vista de l'estadística i l'anàlisi de dades epidemiològic.

En aquest sentit, l'investigador de la UMH i el seu equip treballen sobre les dades publicades per l'Institut Carlos III de Madrid (dades de morts, ingressos en UCI, dades de persones hospitalitzades, nous casos confirmats, dades a nivell regional, etc.) per a generar el millor model de predicció possible a futur.

Per a dur a terme aquesta iniciativa, els investigadors envien les prediccions al coordinador nacional que gestiona i duu a terme el projecte qui, amb les prediccions de tots els grups d'investigació, aplica un model final que genera una nova predicció a través de totes elles. "A pesar que la qualitat de dada no està sent prou bona, els resultats que s'estan obtenint a través dels models és relativament acceptable", han explicat.

José Vicente Segura forma part del grup PROMEDyA, que el seu objectiu a curt-mitjà termini és continuar amb l'avanç en el desenvolupament de metodologies, que permeten incorporar la incertesa en l'optimització en diferents àmbits de planificació i gestió de processos.