Armengol se reúne con los presidentes de los Consells para tratar el Plan de Reactivación de Baleares

Según ha informado el Govern, en el encuentro han participado la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el conseller de Economía, Hacienda y Servicios Generales del Ayuntamiento de Formentera, Tomeu Escandell; el alcalde de Palma, José Hila, y el presidente de la Felib, Antoni Salas. En la reunión también ha estado presente la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.

Durante este domingo, el Govern ya mantuvo contactos con los partidos que le apoyan para abordar este plan que la Conselleria ha recordado que se divide en diez ejes, que presentan estrategias, planes y pactos encaminados a conseguir la recuperación económica y social de Baleares, de una manera inclusiva.

Entre estos diez ejes temáticos se incluyen la mejora del turismo y estrategia de activación, la economía circular y nuevo modelo de consumo de proximidad, o la modernización de la industria tradicional y recuperación del tejido industrial.

En el encuentro temático de este domingo participaron la portavoz del PSIB en el Parlament, Silvia Cano; el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López; el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament, Joan Collet; el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells; y la diputada de Gent per Formentera (GXF) Sílvia Tur.

Asimismo, durante este sábado el Ejecutivo autonómico ya se reunió con los políticos representantes de los partidos PP, Ciudadanos (Cs), El PI y Vox, para abordar también los ejes de este plan.

IBIZA Y MENORCA NO ENTRAN EN FASE 1 ESTE LUNES

La presidenta del Govern descartó este domingo que Ibiza y Menorca pudieran entrar este lunes en la fase 1 de la desescalada porque "haría falta una orden Ministerial que no se ha producido." Así lo aseguró Armengol tras la reunión telemática que mantiene semanalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El Gobierno central no ha respondido por escrito a la petición formulada por esta comunidad autónoma aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se sigue estudiando para que ambas islas puedan entrar cuanto antes", sentenció.