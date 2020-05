Educación y sindicatos se reunirán mañana para abordar la reapertura de los centros

Los representantes sindicales solicitaron el jueves una reunión con la consejera de Educación, Marina Lombó, que tendrá lugar este martes, con el fin de llegar a un acuerdo para evitar lo que consideran "una apertura precipitada" de los centros educativos que, a su juicio, "poco va aportar al desarrollo académico del curso, y, por el contrario, "puede tener consecuencias muy graves en la salud de toda la comunidad educativa".

Los sindicatos pidieron esta reunión después de que la consejera de Educación garantizara el jueves, en una comparecencia en el Parlamento, que la Administración regional estará preparada para una vuelta "segura" a las aulas a partir del 25 de mayo de los colectivos de alumnos establecidos por el Gobierno central.

En Cantabria se ha constituido un comité técnico para analizar cómo adecuar los centros a los requerimientos que las autoridades sanitarias establezcan para la vuelta a las clases que, "como pronto", sería el 25 de mayo para los alumnos de Infantil de hasta 6 años cuyos dos padres trabajen, y voluntariamente, para los de segundo de Bachillerato, cuarto de la ESO, segundo curso de Formación Profesional de Grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de Régimen Especial.

La Consejería no ha recibido aún el protocolo específico que elaborarán conjuntamente el Ministerio de Sanidad y el de Educación para la vuelta parcial a las aulas, que en el caso de Cantabria supondrá la apertura de 304 centros educativos de los 309 que tiene la comunidad.

Un retorno presencial al que la Junta de Personal Docente se opone frontalmente y de hecho ha advertido que si no tiene "garantías absolutas" de que los centros reúnen "todas las condiciones higiénicas, sanitarias y organizativas para que no se produzcan contagios", llamará profesorado y familias a que no acudan a los centros.