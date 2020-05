Ayuso, preocupada por las actitudes "incívicas" de algunos ciudadanos: "El virus sigue entre nosotros"

"El virus sigue entre nosotros". Con este aviso se refirió Isabel Díaz Ayuso a algunas actitudes "incívicas" vistas este fin de semana en Madrid. La presidenta de la Comunidad comentó que "los mayores si salen tiene que ser con estrictas medidas de seguridad porque si esto vuelve, volverá a cebarse con ellos". Y es que a lo largo del sábado y el domingo se vieron algunas imágenes de personas que se saltaron el confinamiento para montar fiestas en la calle.

Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco, también hizo balance de la situación de la pandemia y los contactos con el Gobierno. De hecho, ha puesto en duda los 16 millones de euros que el Ejecutivo inyectará a las comunidades: "No sabemos si ya es parte del dinero que se nos adeudó, lo que sé que el Covid a Madrid la ha costado más de 32 millones de euros".

La presidenta no hace un balance demasiado positivo de estos encuentros. "Para lo único prácticamente que han servido las videoconferencias con Sánchez ha sido para mejorar las relación entre las autonomías", comentó, y en su caso no se abre a un pacto con el PSOE, después del ofrecimiento de un acuerdo por parte de Ángel Gabilondo. "Yo no pacto con el desastre", sentenció.

"No voy a despedir a ningún profesional necesario y quiero seguir reforzando residencias y atención primaria. No hemos hablado de esa medida, pero no vamos a dejar de contratar con ninguna persona", sostuvo Ayuso también sobre las informaciones que apuntan a despidos de sanitarios una vez que se ha estabilizado el brote. Esa calma tensa se vio, por ejemplo, en el Hospital de Ifema, cuyo cierre levantó polémica por las aglomeraciones. "No debería haber invitado a tanta gente", se excusó la presidenta.

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso no quiere que el foco se ponga sobre ella por este hecho, y volvió a fijarse en el Gobierno. "Que se apresure a pedir una investigación lo único que me hace ver es la poca voluntad que tiene el PSOE en pactar en Madrid. Lo que no voy a hacer es dejar que me acusen de un repunte o contraponerla a las del 8-M", terminó diciendo.