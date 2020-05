Coronavirus.- Mercadona augmenta un 45% la venda d'olives i envinagrats durant el confinament

La companyia compta amb més de 100 referències diferents d'olives i envinagrats, disponibles segons els hàbits i costums de la zona on se situe la botiga.

Entre tot l'assortiment, destaquen les olives 'chupadedos' elaborades pel Proveïdor Totaler Olives Guadalquivir d'Andalusia, en incrementar les seues vendes en 8.000 unitats al dia, un 65% més que abans.

"Aquest producte, disponible en totes les botigues d'Espanya, sorprèn al client pel seu sabor i el seu color verd natural característic, i per oferir-les en un pot reutilitzable", han comentat.

Respecte als proveïdors alacantins tant La Española com a Olives Cazorla es reparteixen l'elaboració de les olives farcides d'anxova de la cadena.

A més La Española elabora també les olives farcides de jalapa i pimentó així com les propietàries i gaspatxes. Per la seua banda, Olives Cazorla a més de les farcides també fa per a la cadena de supermercats les olives negres, a excepció de la varietat cuquillo, així com el còctel d'olives en llanda i el còctel d'olives verdes i negres.

A aquests proveïdors l'any 2019 s'ha vingut a sumar un altre proveïdor alacantí, concretament Olives Bernal, de Callosa de Segura, qui elabora per a Mercadona l'oliva verda refrigerada. Es tracta d'una oliva tradicional sense pasteuritzar i amb menys conservants i additius i que es pot trobar en els murals de fred de la cadena.

De moment, es troba en 101 botigues de les quals 27 són de la província d'Alacant i gradualment se n'anirà estenent a la resta de botigues de la província.

Aquests productes, elaborats per més de 30 proveïdors diferents, es caracteritzen per ser un snack habitual per a qualsevol moment del dia. Les olives, considerades superaliments, destaquen per les seues propietats beneficioses; i els envinagrats, per ser rics en proteïnes i baixos en greixos.