Britney Spears comparte el motivo por el que ha perdido peso durante la cuarentena: extrañar a su novio

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirusy que tiene a medio mundo metido en sus casas ha traído consecuencias para casi todas las personas. Buenas o malas, lo cierto es que no han sido pocas las bromas sobre las visitas continuas a la nevera debido a los eternos ratos libres a lo largo del día.

No parece ser el caso de Britney Spears, que ha perdido peso durante estas semanas. Ella misma ha querido compartir el motivo: extrañar a su novio.

La estrella del pop reveló en las redes sociales que no se ve con Sam Asghari desde hace semanas debido a la pandemia y cree que "extrañarlo" ha sido lo que le ha hecho bajar de peso.

"He estado en cuarentena desde que regresé de Louisiana hace unas semanas... ¡así que básicamente no he visto a mi novio @samasghari [...] De hecho, he perdido peso por extrañarlo... ¡Ahora ninguno de mis pantalones me quedan bien! Supongo que eso significa extrañar a alguien. ¿Quién más está experimentando esto?, escribió Spears en Instagram.

La artista Toxic, de 38 años, y el modelo de fitness, de 26, se conocieron en octubre de 2016 en el set de su vídeo musical Slumber Party e hicieron oficial su relación en enero de 2017.

Spears tiene dos hijos, Sean Preston, de 14 años, y Jayden, de 13, de su relación con su exesposo, Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007.