Vergés insiste en que el Gobierno "no pondrá ningún obstáculo" en desconfinar por regiones sanitarias

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha insistido en que el Gobierno "no pondrá ningún obstáculo" a gestionar el desconfinamiento por regiones sanitarias y ha asegurado que "así lo dijeron". Ha añadido que el Ministerio de Sanidad "no decide hasta última hora nada" al ser preguntada en Catalunya Ràdio por la polémica sobre si se había aceptado ya o no la propuesta del Gobierno de la Generalitat.

"No hay nada más que poder aceptar las propuestas", ha dicho. Por otro lado, ha criticado que el Estado anuncie fechas concretas para la desescalada porque el calendario "te deja encarcelado" y no tiene en cuenta la "frustración" generada si no se puede cumplir, como podría pasar en algunas regiones en Cataluña. También se ha mostrado "muy crítica" en cómo se ha concebido el estado de alarma.

La consellera ha explicado que la manera de hacer del gobierno español es que las comunidades hagan sus propuestas y ellos "las miran". Ha añadido que la propuesta catalana pasa por la región sanitaria y no la provincia y que así se lo han explicado en varias ocasiones. Ha añadido que también proponen que se pueda gestionar de manera diferenciada los "casos excepcionales" que se detecten, como pasó con la Cuenca de Òdena.

En líneas generales, se ha mostrado critica con cómo está tomando las decisiones el ejecutivo estatal y ha afirmado que querrían saber qué entienden por cogovernancia después de casos como el del uso obligatorio de mascarillas en el transporte público anunciado este fin de semana. "Hacemos obligatoria las mascarillas en el transporte, lo publicamos en el BOE, las enviamos. La sensación es de poca cogovernancia y mucha imposición", ha declarado.

Barcelona y el área metropolitana más lejos de la fase 1

Vergés también ha asegurado que el gobierno español no ha hecho públicas todas las condiciones que se deben cumplir para entrar a las diferentes fases del desconfinamiento. En este sentido, ha dicho que no le preocupa la capacidad de UCI y de camas en ninguna parte del territorio catalán pero sí otras variantes, como la posibilidad de detectar rápidamente todos el casos y poderlos aislar rápidamente y el factor de la movilidad.

En relación a esto, ha indicado que hay zonas con datos "clarísimos" que permiten pensar que sí podrían entrar en la fase 1 el 11 de mayo como las Terras de l'Ebre, el Pirineu y Arán, Lleida y Tarragona, mientras que hay otros que son "más complicadas" cómo Barcelona ciudad y las dos regiones metropolitanas, tanto la norte como la sur.

En el caso de Cataluña Central ha indicado que la tendencia "es muy buena" y ha añadido que Girona también se debe de mirar. "No descarto nada, lo miraremos muy bien y miraremos los requisitos", ha manifestado.

En todo caso, ha considerado "muy imprudente e irresponsable decir fechas antes de tiempo" y ha pedido al gobierno español que tenga en cuenta la "gestión emocional" a la hora de anunciar el plan de desconfinamiento. Ha lamentado que esta "frustración" se tendrá que gestionar desde Cataluña si finalmente no se cumple el calendario.

Por otro lado, ha puesto en valor la máxima transparencia en la información, como ha asegurado que hace Cataluña informando también de las muertes a las residencias, y ha añadido que el gobierno español "tiene que hacer un ejercicio de poner en valor esta información para tomar buenas decisiones".

Hoy por hoy, no se llega al 60% de las camas de UCI ocupadas por pacientes con covid-19, a pesar de que Vergés destaca que se supera la capacidad instalada normal del sistema sanitario y por eso ha remarcado la necesidad de no relajarse.

Crítica con el estado de alarma

Por último, Vergés ha dicho que es decisión de los órganos de ERC y "en última instancia" del grupo parlamentario en Madrid si votar afirmativamente a una nueva prórroga del estado alarma.

Ha explicado que ella personalmente tiene "un punto de crítica importante" en cómo se ha concebido este, no tanto en sí es necesario o no para gestionar la emergencia dando unas herramientas determinadas. Y es que ha explicado que se ha entendido como "recentralización" y con una manera de hacer "que dista de la cogovernancia, la colaboración y la cooperación con la que tanto se llenan la boca".