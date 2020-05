¿Quién soy?, un divertido juego en familia

Para una tarde en familia, una cena de amigos o, incluso, para pasar un rato divertido a través de la webcam; este juego es perfecto para fomentar las risas y pasarlo bien.¿Quien soy? es un juego sencillo en el que los jugadores tendrán que adivinar el personaje, animal u objeto asignado por el resto de los concursantes. Aunque es apto para todos los públicos, será fundamental adaptarlo al grupo.

Cada participante escribirá en un post-it el nombre de un personaje, un animal o un objeto cualquiera. Eso sí, es esencial que todo le mundo sepa quién es o qué es lo que hay escrito en el papel, puesto que de lo contrario perdería todo el interés. Se lo pasará al compañero de la derecha, quien, sin verlo, se lo pegará en la frente. De esta forma, todos podrán ver lo que son los demás pero no sabrán quienes son ellos mismos.

Las normas son sencillas. Una vez todos los jugadores tienen los post-it pegados en sus frentes, llega el turno de las preguntas. Comenzando por el más joven y siguiendo la dirección de las agujas del reloj, cada participante hará una pregunta para tratar de descubrir quién es. Estas preguntas podrán versar sobre cualquier cosa, pero su respuesta solo puede ser sí o no. Es decir, no se puede preguntar ¿A qué me dedico profesionalmente?, pero sí se podrá preguntar ¿Soy famoso? o ¿Soy amarillo?. Si la respuesta es afirmativa, la persona podrá seguir preguntando, de lo contrario, se pasaría al siguiente jugador.

El primero que adivine quién es, será el ganador, pero se podrá seguir jugando hasta que todos hayan adivinado lo que tienen escrito en la frente. De esta forma, la diversión es mayor y todos tienen la oportunidad de jugar hasta el final.

Si se desea hacer más sencillo, se pueden limitar las posibilidades de lo que se escribe en el papel. Por ejemplo, se podría escoger una categoría y que todo el mundo tuviera que elegir algo que se englobara dentro de ella. Personajes históricos, países o películas de Disney serían solo algunos ejemplos.

En el caso de que vayan a jugar niños pequeños que no sepan leer, se pueden hacer dibujos en lugar de escribir las palabras. En este caso se deberían escoger elementos sencillos para que ellos pudieran participar activamente en el juego. Un plátano, un mono o algún personaje de sus dibujos animados favoritos podrían ser buenas opciones.

En el caso de querer hacerlo a través de la webcam, en lugar de utilizar papeles y colocarlos en la frente, cada uno asignará el personaje u objeto a otro compañero a través de cualquier aplicación de mensajería instantánea. Lo fundamental es que todos sepan quienes son los demás pero no quiénes son ellos mismos.

