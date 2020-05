Tu horóscopo diario: lunes 4 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A veces te debates entre lo que crees que es justo y lo que toca hacer y la mayor parte de las veces se impone tu corazón y tu manera de ver la vida, eso en lo que crees de verdad y profundamente Y aciertas generalmente porque potencias tu lado más generoso.

Tauro

No es momento de reproches a nadie, así que si no estás muy de acuerdo con la actuación de alguien cercano, lo mejor es que dejes pasar ese momento de enfado sin decir nada y procures relajarte y respirar hondo. Nada es demasiado importante en el fondo.

Géminis

Vuelves a hacer algo que habías dejado de hacer por algunas circunstancias y eso te da ánimo y ganas de seguir hacia delante con más afán que nunca en esta tarea, esa meta que te interesa tanto y que ahora retomas. No te va a faltar inspiración.

Cáncer

No dejes de pensar que muchas cosas pueden cambiar solo con la actitud que tengas hacia ellas. No se trata de cómo son en realidad sino de cómo puedes tu afrontarlas y superarlas. Piénsalo despacio y verás que en ti radica la clave.

Leo

No tendrás el humor demasiado alto hoy y si alguien te crítica sobre tus comportamientos relacionados con la familia, lo soportarás mal, pero debes meditar sobre ello y analizar quién tiene razón. Puede que descubras que no la llevas tu.

Virgo

No te gustará hoy tomar decisiones rápidas sobre nada, pero es posible que alguien te lo exija y no te quede más remedio que pasar a la acción. No debes preocuparte, porque en cualquier caso, lo harás bien. Confía en tu criterio, es muy válido.

Libra

Quizá se te haya complicado mucho el trabajo en los últimos tiempos y al respecto de eso no vas a poder hacer demasiado, pero no debes de temer nada porque te adaptarás y pronto estarás muy al día. Alguien te ayuda a superar baches u obstáculos.

Escorpio

Avisarás de algo que está pasando y que no es correcto, a una persona que puede solucionarlo y te anticiparás a un problema mayor. Alguien te va a estar muy reconocido por ese gesto que has tenido ya que ayudarás a muchas personas con él.

Sagitario

Un día muy reconfortante porque vas a recibir una noticia que hace tiempo esperabas y que supone una esperanza importante en un tema de trabajo que hace que mejore mucho tu perspectiva. Alegría a raudales y ganas de comenzar ya esa etapa.

Capricornio

Vas a cambiar tu manera de ver las cosas y le darás bastante menos importancia a lo material porque te darás cuenta de que tus prioridades no tienen nada que ver con el lujo ni con la frivolidad. Lo importante está en otra parte, más cercana.

Acuario

Tu mente estará más abierta a las sugerencias y apetencias de los que te rodean y a los ratos buenos que puedas obtener de las circunstancias. Dejarás atrás ciertas tendencias negativas en tus pensamientos y darás paso a la esperanza y a la renovación.

Piscis

Muchas cosas han cambiado a tu alrededor y ahora llega un periodo de adaptación importante y de asumir todo eso. Pero vas a ponerle buena voluntad y ganas y además alguien te ayudará a conseguirlo. No estás solo o sola en ese camino.