El Govern se reúne con sus apoyos para abordar el Plan de Reactivación Económica y Social de Baleares

Según Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, el vicepresidente y conseller del área, Juan Pedro Yllanes, la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad y portavoz del Govern, Pilar Costa, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, han continuado esta jornada con las reuniones con los partidos políticos con representación en el Parlament para explicar y consensuar los ejes del Plan de Reactivación y Transformación Económica y Social de Baleares.

Concretamente la reunión de este domingo, que se ha llevado a cabo de manera telemática, han participado la portavoz del PSIB en el Parlament, Silvia Cano; el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López; el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament, Joan Collet; el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells; y la diputada de Gent per Formentera (GXF) Sílvia Tur.

Este sábado el Ejecutivo autonómico ya se reunió con los políticos representantes de los siguientes partidos, PP, Ciudadanos (Cs), El PI y Vox.

PLAN AUTONÓMICO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En cuanto al Plan Autonómico de Reactivación y Transformación Económica y Social de, la Conselleria ha recordado que se divide en diez ejes, que presentan estrategias, planes y pactos encaminados a conseguir la recuperación económica y social de las Islas Baleares, de una manera inclusiva.

Estos diez grandes ejes temáticos son la mejora del turismo y estrategia de activación; economía circular y nuevo modelo de consumo de proximidad; economía del conocimiento y la innovación y el impulso de nuevos sectores; modernización de la industria tradicional y recuperación del tejido industrial; Impulso de la transición energética, la economía verde y la economía azul; agenda urbana y fomento de la vivienda; economía social, sanitaria, educativa y reto demográfico; fomento de las industrias culturales y creativas; ocupación de calidad, formación y desarrollo empresarial y, finalmente, un eje transversal de Modernización de las instituciones y mejora de su governanza.