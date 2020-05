La asociación del monasterio de Santiponce lamenta el desplome y reclama información del proyecto de la cerca

El alcalde de Santiponce, Justo Delgado, precisaba este sábado a Europa Press que el desplome habría acontecido hace "unos ocho días", probablemente coincidiendo con una de las últimas jornadas de lluvia, toda vez que la Junta de Andalucía le habría trasladado que el sector de tapia derruido no corresponde a la cerca histórica del complejo monumental, sino a un muro construido hace unas décadas.

La Asociación Amigos del Monasterio-Centuria Romana de Santiponce, ante esta situación, ha lamentado lo sucedido y ha recordado el proyecto anunciado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para restaurar la cerca histórica del recinto monumental, con 334.000 euros incluidos en los presupuestos autonómicos de este año.

La asociación, al respecto, confía en la Consejería y su "compromiso" de rehabilitar la cerca histórica, avisando no obstante de la "falta de información en todos los sentidos respecto a la licitación de las obras, su fecha de comienzo y su plazo de ejecución", aspectos sobre los que podría incidir las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

"Después de este derrumbe, ¿se ejecutará el proyecto aprobado?", pregunta el colectivo, solicitando a la Delegación Territorial de la Consejería "un informe correspondiente a la situación". "Somos conscientes de que el momento actual no es el más idóneo, pero si no reaccionamos con urgencia nuestro patrimonio está condenado a desaparecer. Si no se remedia la situación urgentemente, no será la cerca lo único que sucumba al deterioro estructural", aseveran

SAN ISIDORO DEL CAMPO

El monasterio, para el que se reclama su restauración completa y mayor proyección, se divide entre un sector propiedad de la Junta de Andalucía y otra zona perteneciente a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, si bien mediante un convenio de 1991, la Junta goza de los usos de una serie de espacios del monumento pertenecientes a la citada casa nobiliaria.

Se trata, según la documentación recogida por Europa Press, de la iglesia primera y segunda, la sacristía, la sala capitular, el refectorio, la capilla de reservado, el claustro de los Muertos y sus dependencias anexas, el patio de los naranjos y el corral de los conejos.

Este sector del monumento cuyos usos tiene cedidos la Casa Álvarez de Toledo y Mencos a la Junta se corresponde precisamente con la actual parte visitable del monumento, rehabilitada años atrás gracias a las inversiones de la Administración andaluza.

Pero en la anterior legislatura, el entonces Gobierno andaluz del PSOE estudiaba desligar a la Junta de la gestión de la zona del monasterio perteneciente a la fundación nobiliaria y restaurada para su apertura al público. Al respecto, el que fuera delegado territorial socialista de la Consejería de Cultura en Sevilla José Manuel Girela señalaba la "obsolescencia" jurídica del convenio firmado en 1991 entre ambas partes.

LAS OBLIGACIONES DE LA CASA ÁLVAREZ DE TOLEDO

Según Girela, la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico, en vigor desde hace más de diez años, y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, habrían dejado "obsoleto" el mencionado convenio de 1991, acusando además a la Casa Álvarez de Toledo de "incumplir" sus obligaciones en materia de conservación del monumento.

No obstante, los colectivos culturales de Santiponce recuerdan insistentemente que "el 80 por ciento del monasterio es propiedad de la administración autonómica" y reclaman a la Junta que acometa la restauración de la parte del enclave cuya titularidad ostenta.

En ese sentido, el proyecto presupuestario de la Junta para 2020 contempla 334.000 euros para este monumento, especialmente para la recuperación de su cerca histórica, después de que la Asociación de Amigos del Monasterio de Santiponce criticase que los presupuestos autonómicos de 2019 no incluyesen "ningún tipo de ayuda económica para el mantenimiento y la rehabilitación" del recinto.