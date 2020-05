Almería celebra el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad reforzando su "compromiso"

Para Fernández-Pacheco, el compromiso del Ayuntamiento con las personas con discapacidad "está más allá del alcance del programa político o de una estrategia de comunicación. Se trata de algo tan sencillo como defender la dignidad y el respeto de las personas". Así lo ha dicho en el marco de un acto en el que, invitados por la FAAM y su presidente, Valentín Sola, han participado, entre otros, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, o la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet.

Junto a todos ellos, el alcalde de la capital ha insistido en que en este día lo significativo es saber trasladar a las personas con discapacidad de todas las edades, y también a sus familias, que "no están solas". "Que toda la sociedad está con ellos, que les acompaña y que son conscientes de que la discapacidad, en sus múltiples formas, es un reto común que nos sitúa ante el espejo de nuestra propia dimensión como sociedad moderna y democrática: si les ignoramos, si les olvidamos o no respondemos a sus demandas, no estaremos dando la talla, porque estaremos dejándoles atrás", ha insistido el regidor almeriense.

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), conmemora el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU alzando la voz de una veintena de colectivos que han dado lectura al articulado del texto este 3 de mayo, día en el que la Convención, en el año 2008, entró en vigor, tras lograr el número exigido mínimo de ratificaciones de Estados parte, entre ellos, España.

El Día Nacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo quiere contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad. En este día oficial, el movimiento social organizado de la discapacidad desea aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres, niñas y niños, y como el dispositivo jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar, ha señalado el presidente de la FAAM, Valentín Sola.

Para Sola "la realidad que hoy se vive, permite observar que las personas con discapacidad, las personas más vulnerables sufren cualquier crisis multiplicada por veinte respecto a los demás". Ante esta realidad, pide que "cualquier iniciativa, cualquier medida política, económica, social, sanitaria, laboral, cultural, o del tipo que sea, tenga en cuenta a las organizaciones de la discapacidad".

Y es que, en la provincia de Almería conviven más de 66.000 personas con discapacidad, y a todas ellas FAAM "ha querido dar visibilidad en el acto desarrollado en una plataforma digital", en el que han participado una veintena de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad física, orgánica, sensorial e intelectual.

Han sido Aema, Faisem, Luna, Altea, Asalsido, Frater, Darata, Asoal, ONCE, ALAL, Ver de Olula, La Esperanza, Síndrome de Wolfran, Asperger, Vivir, A toda Vela, El Saliente, Virgen del Río, AFIAL y Asocodi las que han dado lectura a los distintos artículos de la convención, en los que se recogen los ideales en cuestiones tan importantes como la educación, la salud, el empleo, la accesibilidad o la investigación.