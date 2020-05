El PI reclama que los superávits municipales sean gestionados libremente por los ayuntamientos

Según ha afirmado la presidenta de El PI, Xisca Mora, "ya estamos cansados de los globos sonda que van soltando los representantes del Gobierno central sobre la intervención de los superávits y no podemos permitir que todos el dinero que tenemos los ayuntamientos acumulados en los bancos y no nos dejan gastar, ahora venga el Estado y nos los quite para tapar sus agujeros."

En este sentido, Mora ha recordado que "este miércoles se aprobó una iniciativa de El PI donde se instaba al Gobierno de Sánchez a posibilitar que los ayuntamientos pudieran invertir estos recursos hasta ahora intervenidos."

Asimismo, ha insistido en que "los más de 600 millones de euros que hay en Baleares los tienen que gestionar los ayuntamientos en función de sus necesidades, este año entre las bajadas de ingresos y el aumento del gasto, la situación será complicada."

Con todo, la presidenta de El PI ha añadido que "esta formación presentará mociones en todos aquellos consistorios donde disponga de representación para exigir que los ayuntamientos puedan invertir estos remanentes acumulados por los superávits municipales."