Coronavirus.- El alcalde de Torrox dice que no hay que relajarse y pide aumentar distancia al practicar deporte

"Nuestros vecinos pueden pasear por nuestras playas, al tratarse de bienes de uso público, no obstante no podrán bañarse, y por tanto tampoco practicar la natación ni la pesca", ha dicho el regidor, quien ha aludido a varios artículos de la orden nacional que se refieren a que la práctica del deporte debe ser individual, que no requiera contacto con un tercero y que tendrá que realizarse evitando paradas innecesarias, no solo en las playas, sino también en los paseos marítimos, parques y resto de zonas verdes o espacios libres, ya que se trata de seguir evitando las aglomeraciones.

"Ahora que comienza la desescalada no podemos relajarnos. Tenemos que seguir manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, incluso aumentándola al practicar deporte", ha recalcado, al tiempo que ha pedido a los vecinos "un poco más de paciencia".

Según ha recordado Medina, tras siete semanas en esta situación, "vamos por el buen camino, pero no podemos pretender acelerar el proceso porque podría significar un retroceso en todo lo que hemos avanzado".