Varios presidentes autonómicos tachan de "insuficiente" el fondo de 16.000 millones de Sánchez

Algunas comunidades autónomas piden más dinero para compensar, en parte, los gastos extra que han tenido que hacer para afrontar la crisis del coronavirus. Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades, pero varios presidentes autonómicos le han trasladado este domingo que esa cantidad es insuficiente para hacer frente a sus necesidades.

Así se ha planteado en la conferencia que Sánchez ha mantenido este domingo con sus 17 homólogos autonómicos, la octava desde que comenzó el estado de alarma. En esa reunión, el presidente del Gobierno ha trasladado a las comunidades su intención de poner en marcha un protocolo de "cogobernanza" para pilotar junto a las administraciones regionales la desescalada. Y también ha ofrecido detalles sobre los 16.000 millones que se repartirán sin necesidad de que las comunidades tengan que devolverlos.

Además, algunos de los mandatarios que más críticos se han mostrado en las últimas semanas con la gestión del Gobierno han vuelto a mostrar sus reservas. La Generalitat de Cataluña, por boca de su portavoz, Meritxell Budó, pidió este domingo públicamente que 4.000 de los 16.000 millones comprometidos por el Estado sean destinados a esa comunidad, dado que "es obvio" que el coronavirus "no ha afectado por igual a todos los territorios". No obstante, Budó admitió que "probablemente" Cataluña no podrá disponer de esa cuantía.

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu pidió la finalización del estado de alarma para que las comunidades autónomas recuperen las competencias temporalmente centralizadas y dirijan por su cuenta el desconfinamiento. "Es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y, también, el retorno paulatino a la normalidad institucional", señaló Urkullu en la conferencia, aunque mostró su "plena disposición" a colaborar con el Gobierno.

La misma reivindicación compartió el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que censuró el "uso desproporcionado" que, a su juicio, se está haciendo de las medidas de excepción del estado de alarma. A su juicio, e igual que piensa Urkullu, existe "legislación ordinaria" suficiente para que las comunidades hagan frente a la nueva fase de la pandemia, y criticó que hasta el momento "no se ha producido" el suficiente intercambio de información con las comunidades.