Coronavirus.- El Ayuntamiento de Córdoba defiende el uso del superávit propio y dedicarlo todo a gasto social

Albás ha insistido en que la postura del Ayuntamiento al respecto es firme y va en la línea de pedir al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) "que nos deje utilizar ese dinero que ya tenemos, y que en nuestro caso supera los 20 millones de euros, para hacer frente a la situación de emergencia sin precedentes a la que nos estamos enfrentando", toda vez que actualmente el Gobierno ha autorizado a las entidades locales destinar el 20 por ciento de su superávit presupuestario previo en políticas sociales.

La responsable municipal ha insistido en que "ese dinero es vital para dar respuesta a las familias que se han quedado sin ingresos, a las pymes y a los autónomos que no pueden levantar su persiana, y no vamos a permitir que no nos dejen usarlos en su totalidad para su principal fin en estas circunstancias, que es luchar contra la crisis social y económica que tenemos sobre nosotros".

Así, ha insistido en que los remanentes de tesorería y el superávit de 2019 que han generado las entidades locales, "no deben ir a parar a manos del Ejecutivo o a las comunidades autónomas", en referencia a la última intervención de María Jesús Montero en el Congreso.

Isabel Albás ha recordado que el equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa un plan de choque para articular medidas "que consideramos necesarias para levantar y reconstruir la ciudad, su tejido productivo y empresarial, con el foco puesto en sectores como el turismo, el comercio o la hostelería, que son de los más afectados".

Así, "disponer de esos más de 20 millones de euros es imprescindible para hacer frente al futuro que tenemos por delante" En el mismo sentido, ha destacado que "desde el primer minuto, desde Servicios Sociales, con Eva Timoteo al frente, estamos trabajando para afrontar, con todos los medios a nuestro alcance, los terribles efectos de esta pandemia, y solo pedimos colaboración del Gobierno central y que nos deje usar el dinero que tenemos para tener un mayor margen de maniobra".

La primera teniente de alcalde ha apuntado que "esperamos que la oposición municipal de PSOE, Podemos e IU, no tenga ningún reparo en apoyar nuestra demanda al Gobierno de España" y ha añadido que "así podrán evidenciar que de verdad su prioridad son las familias vulnerables".

"Las mejor manera de demostrar las cosas es con hechos, no con palabras y expresiones vacías que pretenden dañar el duro trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para paliar los efectos de esta crisis", ha manifestado Albás