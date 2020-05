PSOE critica a PP C-LM, "aliado" del virus: "Son como buitres, se mueven bien en la política carroñera"

"Están como buitres. Se mueven ustedes bien en la política carroñera. Los muertos de Madrid son culpa del socialista Pedro Sánchez y los muertos de Castilla-La Mancha son culpa de Page", ha detallado.

En su turno de palabra durante el pleno parlamentario extraordinario celebrado en el Parlamento regional, la socialista ha indicado que aunque el PP "guarde mucho luto", no tiene "respeto ninguno". "Mucha corbata negra, mucho crespón, pero han jugado con el dolor a lo largo de la pandemia, y lo siguen haciendo".

Para Abengózar, lo único que hace diferente a Castilla-La Mancha del resto de comunidades autónomas durante la pandemia es que la región "ha tenido la peor oposición".

Incluso ha dicho que el PP de otras regiones, como Aragón, "están tendiendo la mano" al Gobierno de Francisco Javier Lambán. "Su oposición es lamentable, bochornosa y vergonzosa. Se han equivocado de enemigo. El enemigo es el virus, no Page", ha afirmado.

"Usted no ha tenido la decencia de contestar al presidente sobre si el PP va a estar o no en la reconstrucción de esta región. Ni han sido capaces de decir si tienen un modelo para salir de esta crisis", ha abundado.

La oposición en otros territorios, en opinión de Abengózar, sí que está trabajando. Además, ha señalado que la mayor rentabilidad "es que ganen los ciudadanos".

Aquí, "no vale el 'y tú más', y usted sale todos los días dando lecciones diciendo lo que hay que hacer, pero, ¿qué ha hecho usted de positivo durante la pandemia?" se ha preguntado.

"DEJEN DE GENERAR DESASOSIEGO"

A su juicio, Paco Núñez se ha limitado a decir "que es más listo" que ningún otro gobernante a nivel mundial en cuanto a la adquisición de material.

Con todo, ha pedido al PP "dejar de generar desasosiego y desesperanza a los ciudadanos", y que dejen de culpar a García-Page de todo: "Tiene la culpa de todo... En fin, creo que deberían tener claro que lo que pasa en Castilla-La Mancha pasa en el resto de España y en otros países".

Ha dicho que "lo único que busca el PP es desestabilizar al Gobierno". "Solo se alegran cuando algo va mal. No les veo alegrarse con los buenos datos. En alarmar no tardan, pero llevamos dos semanas con el número de reproducción del virus más bajo de España y no han dicho nada".

En los peores momentos "afloran dos tipos de personas", según Abengózar, algo que ha ocurrido en la pandemia: "Las que no dudan en arrimar el hombro y piensan en sumar y las que infunden miedo a la ciudadanía" con "bulos".

"Les puede parecer que es una opinión personal, pero animo a la gente a ver sus redes sociales. Manipulan videos, comparten noticias falsas, ¿qué pretenden?", ha manifestado, lamentando que aún "no hayan pedido disculpas" por ello.

"NINGÚN POLÍTICO ESTÁ EXENTO DE DOLOR"

Abengózar también ha tenido palabras para reconocer la labor de los profesionales que han seguido ejerciendo su trabajo durante la pandemia, con especial énfasis en trabajadores de Geacam y agentes medioambientales.

"Ningún político se ha visto exento de sufrimiento y de dolor. Estamos ante un momento histórico que recordaremos toda la vida, que pide a gritos altura de miras, cooperación, acuerdo y unión", ha afirmado.

La portavoz socialista ha pedido "sentir de cerca la preocupación de trabajadores, autónomos y empresarios a los que hay que ayudar y apoyar sin demagogias, sin engaños y sin recetas falsas".

Finalmente, ha propuesto "dar la mejor versión" de cada uno, toda vez que ahora toca "política de verdad, por el interés general y por encima de los intereses particulares".