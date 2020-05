En Común rechaza hablar de elecciones pero pide a Feijóo no "frivolizar" con su hipotético atraso a 2021

Y es que este mismo jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, Feijóo ratificaba que convocaría al resto de formaciones para "reflexionar" sobre la fecha "más segura" para celebrar estos comicios -ya previstos para el 5 de abril pero desconvocados por la pandemia del coronavirus- y, aunque decía que esperaba que pudiesen ser en este 2020, avisaba que de no ser así habría que "improvisar un escenario legal" para posponerlas.

Este sábado, en una rueda de prensa 'online', el portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas ha mostrado su "preocupación" por estas declaraciones del mandatario gallego "en las que desliza la posibilidad de vulnerar el proceso electoral".

Aunque ha rechazado "debatir" sobre las elecciones, Gómez-Reino ha reclamado "madurez democrática, contención y responsabilidad" a Feijóo. "No se puede hablar de un hipotético aplazamiento más allá de los marcos normativos establecidos -la actual legislatura finaliza en septiembre- a no ser que uno quiera sugerir que las elecciones tienen que ser cuando uno quiere, o a no ser que se esté sugiriendo que se incumplan los procedimientos democráticos en una situación como esta", ha lamentado.

"Tenemos que darle garantías sanitarias a la ciudadanía, pero también un ejercicio de cultura democrática", ha añadido.

UN PRESIDENTE "QUE COLABORE"

Además, el portavoz de la coalición ha deslizado que Galicia "merece un presidente a la altura" de su sociedad y que "colabore con otras administraciones", que "ejerza sus competencias" y "que apruebe medidas" ante la crisis del coronavirus.

Tras valorar el "enorme esfuerzo" que realiza el Gobierno estatal con el objetivo de que "ninguna familia" y "ningún trabajador se quede atrás", Gómez-Reino ha criticado que Feijóo "no aceptó dialogar" ninguna de las propuestas trasladadas a lo largo de las últimas semanas por Galicia en Común-Anova Mareas.

"¿Alguien puede decir una sola medida de la Xunta de Feijóo que nos ayude a salir como país adelante y juntas de esta crisis? ¿Una sola medida que favorezca a los trabajadores, a los autónomos, a las estudiantes? Es difícil, cuando no imposible, encontrarlas", ha aseverado.

En este mismo sentido, ha censurado que la "práctica totalidad" de la comparecencia de este sábado del presidente de la Xunta, durante la presentación por videoconferencia de un plan de reactivación turística, se dedicase a "golpear" a otras administraciones.

"No puede ser que el señor Feijóo piense que las medidas de la emergencia sanitaria y de desescalada estén supeditadas a intereses electorales", ha añadido, al tiempo que insistía en alcanzar un acuerdo para el "funcionamiento ordinario" de la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia.

"EJERCICIO CÍVICO" DE LOS GALLEGOS

Asimismo, Gómez-Reino ha celebrado el "ejercicio cívico de responsabilidad social" de los gallegas este sábado, primer día en que se permite la salida de la ciudadanía a pasear y hacer deporte, aunque por franjas horarias.

"Somos muchos las gallegas y gallegos que aprovechamos hoy por la mañana para activarnos, para caminar, hacer ejercicio y cuidarnos. Esa es la Galicia que queremos construir, la Galicia que se activó voy en las calles para cuidarse y cuidar de los demás", ha destacado.

A su vez, ha apelado a que las administraciones públicas den "ejemplo" y lo ha contrapuesto al polémico cierre del hospital de campaña del Ifema de este viernes, un acto que la Delegación del Gobierno de Madrid ya investiga por posible incumplimiento del distanciamiento social. "Es un ejemplo de lo que no se puede hacer", ha dicho al respecto el portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas.