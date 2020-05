Sánchez anuncia un fondo no reembolsable de 16.000 millones a las CCAA para la reconstrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que se va a aprobar un fondo especial no reembolsable "para la reconstrucción social y económica" ante la crisis del coronavirus, dotado con 16.000 millones de euros.

El objetivo del mismo, ha dicho, es que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás con independencia del impacto de la pandemia en cada territorio".

"El Gobierno tienen la determinación firme degobernar para todos y escuchar a todos", ha declarado. Además ha continuado reclamando al resto de partidos y administraciones seguir "trabajando juntos" para luchar contra el coronavirus.

El presidente del gobierno ha manifestado que continuará ampliando el estado de alarma cada 15 días de manera sistemática. La solicitada el próximo miércoles será la cuarta que se presente en el Congreso de los Diputados. "Sabemos ahora que el estado de alarma ha funcionado y sabemos que sigue siendo necesario", ha confesado.

También ha querido recordar que la Covid-19 aún no ha desaparecido, y que hay que seguir tomando las precauciones necesarias para que la situación no empeore de nuevo. "Vamos ganando la batalla contra el epidemia pero con un coste muy alto en vidas. El virus no se ha marchado", ha afirmado.