Educación Inclusiva Sí, Especial También reclama modificar la nueva Ley de Educación

La plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También ha reclamado este viernes la eliminación de la Disposición Adicional cuarta de la nueva Ley de Educación por el que se busca la integración de los alumnos con discapacidad intelectual en centro ordinarios convirtiendo los centros especiales, cuyo modelo ha defendido la asociación, en centros de referencia y apoyo para los ordinarios.

El presidente de la plataforma, José María Escudero, ha explicado en una entrevista con Heraldo que pide "la unidad de todos los partidos políticos" para llegar a un acuerdo sobre la educación de las personas con discapacidad, y ha exigido "un estudio económico de la ley para ver cuánto cuesta la dotación de recursos [para los niños con necesidades especiales] para la educación ordinaria y que permita a las comunidades autónomas ponerla en marcha".

Escudero ha afirmado que llevan "más de un año" denunciando esta disposición de la ley, que "da vía libre a que las autonomías puedan ir transformando los centros de educación especial que ahora conocemos en centros de recursos sin apenas alumnos". Y ha expresado su preocupación porque el Gobierno les había garantizado que "cuando saliera el proceso de enmiendas haría una modificación del texto, pero ha llegado el momento y en época de confinamiento no nos han hecho caso hasta el momento", recalcando que el proceso acaba este miércoles 6 de mayo.

Desde la plataforma han enviado un escrito a todos los partidos políticos que forman la Comisión de Comunicación en la que también exigen que "se garantice la dotación de recursos [para los niños con necesidades especiales] para los centros ordinarios", para lo que es fundamental un estudio económico que pueda tenerse en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado a la hora de proporcionar dinero a las autonomías.

La agrupación también defiende el modelo de educación para los alumnos con discapacidades intelectuales, explicando que "el 92-93 % de las familias se mostraban muy satisfechas y calificaban de sobresaliente la educación que recibían sus hijos", por lo que se pregunta "¿cómo se puede plantear modificar una educación que es sobresaliente? Mejoren la ordinaria, que es la que está pidiendo a gritos durante años más medios".

Además, Escudero ha considerado que el modelo que busca el Gobierno es inviable porque en otros países en los que se ha hecho "una inclusión total del alumnado con discapacidad intelectual" ha resultado "un fracaso" y se ha dado marcha atrás. "Eso ha ocurrido en Inglaterra, donde han comprobado que era inviable, era negativo para algunos alumnos", ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que es necesario no tener en cuenta solo los medios económicos, ya que "el entorno es fundamental a nivel de sensibilidad, de estímulos físicos, sensoriales y afectivos", y ha puesto como ejemplo "el caso de mi hijo que tiene sensibilidad al ruido", para recalcar la importancia de crear un escenario seguro. "Él no podría estar en un colegio de 300 alumnos con el ruido del comedor, recreo, pasillos. Para él sería un trauma constante. Tiene que estar en un colegio con 30 alumnos, sin ruidos, con entornos más controlados", ha puntualizado.

Los alumnos con síndrome de Down ha afirmado que "lo fundamental es tener amigos, niños y niñas con los mismos intereses y con la misma velocidad de aprendizaje. Y eso en un colegio ordinario no es posible muchas veces".

El presidente de la plataforma ha apuntado que "el que un niño con discapacidad intelectual esté en un entorno no adecuado no significa sólo que no vaya a aprender o que no tenga amigos, sino que esté en riesgo su salud. Un alumno que está en una situación de continuo estrés y en un entorno no favorable puede padecer una crisis epiléptica que, si no está el profesional adecuado y no sabe tratarlo, puede morir". "Son casos gravísimos y no se puede frivolizar como se está haciendo", ha concluido.

Desde Educación Inclusiva Sí, Especial También aseguran ver un componente ideológico en la Disposición de la nueva Ley de Educación. "Hay una intención de crear un sistema único, que no haya diferentes modalidades, que todo el alumnado tenga el mismo sistema educativo y que sean los alumnos con discapacidad los que se tengan que adaptar al resto, y eso vemos que es inviable. Creemos que no hay que dar a todos los alumnos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita", ha explicado.

Escudero ha añadido además que "en discapacidad intelectual hay tal variabilidad de componentes, de trastornos, de limitaciones de capacidades, que lo que necesitan es que haya los mayores modelos educativos posibles. En España, ha habido la suerte de que hasta ahora hemos tenido una educación especial de cinco estrellas, brillante, que somos referente posiblemente a nivel mundial, que vienen de muchos países a ver lo que hacemos aquí, y parece que queremos cargárnoslo. Es lo que no entendemos".

En cuanto a la situación que se está viviendo en España con la pandemia de coronavirus, ha opinado que "es un buenísimo momento para dar una vuelta al sistema, llegar a un consenso político sobre la educación, enriquecer el sistema educativo", sin embargo cree que "lo que quiere el gobierno es sacarla lo antes posible. No quería modificar el texto para acceder a los trámites, ahora utiliza esta fase de confinamiento donde la gente no se puede manifestar para seguir tramitando la ley".

"No es positivo querer sacar lo antes posible una ley de educacióntan importante, una de las más importantes para la sociedad, que en los últimos años ha generado controversia", ha concluido Escudero.