Los cupones de la ONCE 'en confinamiento' recuerdan el 500 aniversario del Castillo de Mula

20M EP

La ONCE quiere celebrar el 500 aniversario del Castillo de Mula, al que tenía previsto dedicar la imagen de su cupón del sábado, 2 de mayo que, finalmente, no será sorteado por la situación de estado de alarma por la crisis del Covid19. A pesar de ello, la ONCE quiere utilizar la imagen ya diseñada del cupón para recordar este acontecimiento.