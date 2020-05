Diputación.-El presidente de Diputación y Bisbal celebran un encuentro virtual seguido por unas 15.000 personas

En total, más de 15.000 personas se conectaron durante el directo y hubo más de 1.100 espectadores de forma simultánea durante todo el encuentro. El impacto del encuentro ha superado el medio millón de personas gracias a las capturas y mensajes que han compartido sus seguidores y clubes de fans en diferentes redes sociales. Además, los medios de comunicación ya se han hecho eco de este encuentro que, de nuevo, permitirá proyectar el destino turístico y 'Sabores Almería'.

El presidente de Diputación agradeció a David Bisbal todo lo que ha hecho y sigue haciendo por su provincia, de la que es embajador de honor, y ha puesto en valor su faceta solidaria durante la crisis sanitaria del COVID-19 ayudando y canalizando las ayudas a hospitales y bancos de alimentos de España y de Almería. "Mi objetivo es seguir ayudando a los hospitales de la provincia de Almería, a los Bancos de Alimentos y Cruz Roja porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que necesita nuestra ayuda.

David Bisbal confesó que la diversidad que ofrece 'Costa de Almería' permite al visitante descubrir cada vez un nuevo tesoro: "Tengo 40 años y todavía no conozco toda la extensión de mi tierra. Cada año que pasa descubro algo nuevo, he tenido la oportunidad de trabajar con vosotros y conocer las Cuevas de Sorbas, la Geoda de Pulpí y otros muchos rincones para hacer turismo activo. Aun así, me queda tanto por conocer y descubrir y eso me gusta y me ilusiona".

Javier A. García le preguntó al embajador almeriense cuáles son los los sitios que quiere recorrer en su próxima visita a la provincia de Almería: "Estoy tratando de pensarlo bien, pero me gustaría ir a Abla y Abrucena, cerca del Parque Nacional de Sierra Nevada; Los Vélez o volver a Calar Alto, que es una gozada tanto en invierno como en verano. Lo que más echo de menos es el mar, espero que pronto podamos bucear porque tenemos unos fondos marinos fantásticos. Creo que cuando volvamos vamos a encontrarnos una maravilla de vida salvaje en Cabo de Gata y en los principales espacios de buceo".

Del mismo modo, el presidente le enseñó el libro que le va a regalar a Bisbal en su próxima visita, 'Vivir para comer en Almería' de Antonio Zapata y que ha sido editado por el Instituto de Estudios Almerienses. El cantante aprovechó para hablar de la gastronomía y los productos de 'Sabores Almería': "Todo el mundo está alucinado con el tomate de nuestra tierra, con el jamón y todo lo que ofrece Almería. Además, hemos recibido en casa 'La primera Sandía de Europa', que me hace mucha ilusión que sea de Almería. Toda la familia me dice ¿Cómo está este tomate está tan rico?, lo que te da la tierra de Almería, que es así".

Al término del encuentro, David Bisbal subrayó, a través de un cercano comentario, al presidente de la Diputación la implicación y entrega que tiene con los 103 municipios y la entidad local menor sin mirar colores políticos. "Javier tú eres un almeriense que amas Almería con todo tu corazón. Y eso es lo que más me gusta que defiendes Almería por encima de colores políticos y los almerienses siempre te querrán y valorarán tu trabajo porque te duele Almería".

El presidente de la Diputación y el cantante almeriense seguirán en contacto para estudiar iniciativas beneficiosas para la provincia que permitan que "Almería vuelva a ser Almería".