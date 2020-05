Coronavirus.- El PP lamenta los intentos del PSOE de "dar lecciones" y le reprocha su "improvisación"

Es más, ha lamentado que "su plan de desescalada haya generado incertidumbre y confusión en nuestro sector económico y en la propia ciudadanía. Un plan que nadie entiende porque no ha contado con nadie, ni con la oposición, ni con las Comunidades Autónomas, ni con los ayuntamientos implicados". En esta línea se ha preguntado además "como piensa garantizar Sánchez una vuelta progresiva a la normalidad de forma segura, sin realizar test masivos a la población, para descartar posibles personas contagiadas asintomáticas".

"Estamos en las peores cifras de empleo en muchísimos años, la economía española ha caído más que en el último siglo y los medios de comunicación recogían hace 10 días que la crisis puede duplicar la tasa de paro en Granada". A pesar de todo ello, "los socialistas granadinos, con su secretario general a la cabeza, José Entrena, han sido incapaces de hacer una sola petición al Gobierno de Pedro Sánchez para reclamar medidas eficaces para autónomos, el sector primario, el comercio, la hostelería, el transporte, etc. Se han dedicado a desviar la atención sobre la negligente gestión de Sánchez echando balones fuera y hoy amanecen con una batería de propuestas para la reconstrucción de la actividad económica en la capital granadina", refirió.

"Si ello quiere decir que han despertado de su letargo y por fin van a arrimar el hombro de manera constructiva, lo celebramos, es lo que le llevamos reclamando meses, pero que no vengan dando lecciones", declaró. Máxime "si recordamos las recetas económicas de Zapatero, con quien Sánchez e Iglesias se llevan tan bien, y que solo han supuesto paro, despilfarro y destrucción de empleo".

"En España hay 9 millones de personas que quieren trabajar y no pueden", lamentó el senador del PP por la provincia para, a renglón seguido, reprochar a los socialistas granadinos que no hayan sido capaces de "alzar la voz" a su "jefe de filas" cuando "el Gobierno de España no está dando las prestaciones prometidas a 4 millones de familias en nuestro país que están acogidas a un ERTE y llevan desde el 31 de marzo sin recibir ningún ingreso". En este sentido ha reclamado "nuevamente" que el Gobierno de España "active todos los mecanismos necesarios para pagar a los españoles, y por tanto a los granadinos, la prestación por ERTE que les corresponde, porque hay familias que no pueden llegar a fin de mes por la falta de previsión de este gobierno ineficaz".

"¿Qué le van a decir los socialistas de Granada a los autónomos de nuestra provincia, tras conocer que el Gobierno de España le ha cobrado la cuota ayer a 400.000 autónomos inactivos? ¿Han llamado a la vicepresidenta Ribera para reprocharle que haya dicho a la hostelería que, si no se sienten cómodos, que no abran?", declaró.

En este sentido ha recordado que, "mientras el Gobierno de España desoye y desatiende las demandas de los colectivos, éstos cuentan con nuestro total compromiso para defender sus intereses desde todas las instituciones y para poner en marcha los mecanismos necesarios desde aquellas en las que tenemos responsabilidades de Gobierno". Tal y como "estamos haciendo ya desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y desde nuestros ayuntamientos". Al hilo ha trasladado su "compromiso" asegurando que el PP "defenderá siempre y aportará soluciones a quienes estén preocupados porque han perdido su trabajo o pueden irse al paro, por quienes tienen que pagar impuestos sin poder trabajar, los que no saben cómo podrán abrir sus negocios o los que trabajan por y para los demás".

Así, ha considerado que "tenemos que garantizar la superveniencia de las empresas, Pymes y autónomos, rebajar la presión fiscal sobre autónomos y pequeña y mediana empresa, y, entre otras medidas, el Gobierno tiene que tener un plan de desconfinamiento específico, claro y concreto para sectores como la Industria, Comercio y Turismo".

Por último, Robles se ha referido al caso concreto de Granada, donde el portavoz socialista, Francisco Cuenca, ha presentado una batería de propuestas para la reconstrucción de la ciudad. El senador ha recordado que "el PSOE dejó el Ayuntamiento de Granada con los peores datos de periodo medio de pago a proveedores y las arcas municipales mermadas". Ahora, "Cuenca, que se ha pasado su legislatura criticando los presupuestos del PP y, sin embargo, han sido estos presupuestos los que prorrogó año tras año sin aprobar unos nuevos durante su mandato" presenta "una larga iniciativa de propuestas cuando sabe que en su mayoría no son asumibles por parte del Ayuntamiento".

Además, ha considerado que "si de verdad le interesan esas medidas para los granadinos, se habría sentado a hablar de los presupuestos para 2020, cuando sabe que son la base y herramienta fundamental para la puesta en marcha de las medidas que necesita Granada". Sin embargo, "fue incapaz de sentarse a hablar del presupuesto para 2020 que contaba, además, con todos los informes técnicos pertinentes". Por todo ello, ha reiterado a los socialistas que "tender la mano y trabajo al unísono sí, pero lecciones, ninguna", finalizó.