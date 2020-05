Una Asociación alerta del vandalismo que están sufriendo las colonias felinas

En un comunicado, han señalado que "los gatos se están moviendo más libremente, pero las cuidadoras no pueden hacerlo igual, y no es por la policía en sí, si no, por las miradas recriminatorias de los vecinos de los balcones, que está pendiente de ellas, de si van solas, de si están mucho tiempo se sienten vigiladas y perseguidas".

Por otro lado, los vecinos confinados que, "hasta ahora no eran conscientes de la existencia de esas colonias o no les molestaban, ahora están descargando el estrés que supone estar encerrados, contra los gatos".

Y eso se plasma en las incidencias que "están sufriendo numerosas de nuestras colonias, donde se están dedicando a quitar el pienso, el agua, los recipientes, volcar las casetas" y "no algún día puntual, si no todos y cada uno de ellos, incluso varias veces al día". "Nuestras cuidadoras están desesperadas porque ya no saben cómo hacer para que esos gatos, que llevan años allí y que esa es su forma de vida, puedan seguir estando atendidos", han alertado.

"Se están dando casos de vandalismo en una de las colonias por parte de un vecino con el que hasta ahora no había habido problemas. Y con ello nos referimos a que pone vallas para crear barreras e impedir poner la comida y, sobre todo, a que está depositando excrementos, no sabemos si humanos o de perro en el sitio donde se les pone el pienso, lo cual es un problema de malos olores y de insalubridad tanto para los gatos como para sus vecinos", han criticado, así como que "ha tirado cascotes de obra a los gatos".

"Ya de por sí la vida felina en la calle es dura y la de las personas que los atienden también, pero en el marco actual, está siendo especialmente problemático", han añadido

Los gatos urbanos, "por suerte y por desgracia, forman parte de nuestra sociedad y de la ciudad y no podemos ignorar la situación". Por ello, ha recordado que hace casi dos años "nos embarcamos en este proyecto para implantar el método CES (Captura, Esterilización y Suelta en el mismo lugar) y mejorar su calidad de vida y la de los vecinos, reducir el número de gatos y las muertes por enfermedad o atropello".

Hasta ahora "hemos esterilizado a 170 gatos, dado en adopción a 40, de los cuales varios eran gatos abandonados deliberadamente en nuestras colonias; y tratado a animales muy enfermos como los casos de Obélix, Rabbit, Pitbulín, Mirta"

Lamentablemente, "todo este proyecto se sustenta con el dinero de donativos y eventos, algo que con el confinamiento no podemos hacer, por lo que nuestros ingresos han bajado drásticamente, pero no así el número de avisos de animales abandonados y que necesitan atención, ni la manutención de nuestros animales en acogida".

A ello, han sumado que "han debido paralizar las capturas para esterilizar, puesto que no se puede estar en la calle, lo cual hace que las colonias que estábamos castrando se nos descontrolen de nuevo por las hembras que se han preñado ya en el primer celo de la primavera".

Para concluir, ha indicado que "ahora mismo necesitamos que se respete la labor de las cuidadoras, que se exponen por y para ellos". "Necesitamos que pare ya el vandalismo hacia ellas y hacia las colonias", han concluido.