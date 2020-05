Coronavirus.-PSOE pide al Ayuntamiento ejecución de proyectos de obra pública y no se escude tras la enfermedad

Valverde ha manifestado mediante una nota de prensa que "tanto el alcalde como los concejales del PP, saben que, precisamente por la crisis del Covid, sólo habrían necesitado justificar su interés general para que se autorizaran los trabajos, como ya han hecho numerosos ayuntamientos de toda la provincia, algunos muy pequeños, donde las obras municipales están contribuyendo a crear y a sostener el empleo, ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo".

La portavoz socialista ha concretado que los procedimientos de contratación están sujetos a la suspensión de plazos general decretada por el Estado de Alarma, salvo los relacionados con aquellas actuaciones que tengan que ver con la lucha contra la pandemia.

"Pero es que, además, está previsto que, bien por el interés general o para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, se pueda levantar la suspensión de contratación ante una situación debidamente motivada, como ésta", ha señalado.

Valverde ha afeado al equipo de gobierno del PP y al alcalde "que utilicen esta excusa para justificar su falta de eficacia en la gestión, pues, además, se da la circunstancia de que algunos de los proyectos de construcción a los que se refieren ya estaban previstos con anterioridad al Covid y que, incluso, algunos de ellos, como la remodelación del centro social de Los Molinos, cuya modificación de proyecto fue aprobada en el pasado Pleno, se habían puesto ya en marcha".

"Si no tienen todos los proyectos hechos o si no han reaccionado a tiempo para aprobar en Pleno la declaración de interés general de estas obras y solicitarlo, deberían explicarlo con sinceridad a los almerienses, y no buscar excusas para tapar su incompetencia", ha destacado Valverde, al tiempo que ha animado al alcalde a "pedirlo, cuanto antes, para que, de verdad, la obra pública contribuya a generar esos puestos de trabajo que las familias almerienses tanto necesitan".

"Ya es hora de dejar el marketing y la confrontación partidista a un lado, utilizar las herramientas que el Gobierno de España ha puesto en manos de los ayuntamientos y las propias del Consistorio para poner en marcha de forma segura la ciudad, generando empleo y garantizando que podamos salir cuanto antes de esta situación", ha destacado.

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Aunque la Junta Consultiva de Contratación del Estado, a consecuencia del estado de alarma y del confinamiento, considera por regla general suspendida la licitación de los contratos públicos, al mismo tiempo establece una serie de excepciones para poder licitar.

Entre ellas, la de que se trate de procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y para las que el órgano de contratación acuerde motivadamente su continuación. Se trataría de evitar que se paralizaran aquellas actividades que pudieran resultar esenciales para el establecimiento y/o mantenimiento de medidas adecuadas para la gestión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Pero, además, la Junta Consultiva de Contratación del Estado, considera también una excepción aquellas licitaciones que tuvieran por objeto la satisfacción de las necesidades de interés público esenciales, siempre y cuando el órgano de contratación acordara su continuación de forma motivada.

"Es decir", ha señalado la responsable socialista, "que, ante la crisis económica y social que el Covid ha ocasionado a los almerienses, el Ayuntamiento podría haber justificado el interés general de estos proyectos y generar numerosos puestos de trabajo directos e indirectos, que tanto necesitamos en estos momentos en nuestra ciudad".