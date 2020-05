Los estudiantes de Periodismo de la UN defienden siete trabajos Fin de Grado desarrollados durante el confinamiento

La defensa se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, y pudo ser seguida en streaming a través del canal de YouTube de la Facultad de Comunicación y de una landing page. Durante el acto, una decena de periodistas, muchos de ellos antiguos alumnos, intervinieron para animar a los alumnos y darles la bienvenida a la profesión: Iñaki Gabilondo, Manuel Jabois, Helena Resano, Agus Morales, Mavi Doñate, Sandra Golpe, Juan Pablo Colmenarejo, Mikel Ayestarán, Xavier Aldecoa y Javier Marrodán.

Los TFG son los proyectos finales que elaboran los estudiantes de último curso de carrera, una oportunidad idónea para plasmar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su formación universitaria, ha informado la Universidad en un comunicado.

En los Grados de Periodismo y Periodismo bilingüe, los alumnos deben trabajar entre enero y abril en una idea periodística que funcione en el mercado y presentarla públicamente en el mes de abril. Para llevarlos a cabo, cada grupo de alumnos cuenta con la dirección de un profesor a quienes coordina el responsable de todos los trabajos, Miguel Ángel Jimeno.

PROYECTOS DEFENDIDOS

Bullet.in es una plataforma multicanal de pago que aspira a convertirse en el punto de referencia para amantes del género negro y el crimen en España. Es una web transversal y multiformato que ampara una comunidad que comparte una pasión: el noir.

2020 en pausa es una web de podcasts sobre el impacto del coronavirus en Navarra. Se trata de un proyecto que se aleja de lo oficial para centrarse en lo social, en las personas de la calle. A los autores les interesa saber qué hacen los navarros durante el confinamiento, cómo afrontan las empresas la falta de actividad, cómo se lo han tomado los autónomos que han visto frenada la labor que les da de comer. También han querido conocer cómo viven los navarros lejos de la Comunidad foral, pasear por las páginas de los medios navarros y saber qué hay de cierto en las afirmaciones que llenan las conversaciones de los ciudadanos.

Slow Voices es un medio digital dirigido a jóvenes que pretende hablar sobre los tabúes de esa época de transición a la edad adulta, sobre esos interrogantes que los jóvenes se plantean a solas y no se atreven a preguntar. En un mercado que sólo ofrece a la juventud viralidad y fast journalism los promotores quieren aportar reposo, contexto y una agenda informativa que responda a los verdaderas preocupaciones de los jóvenes, con el testimonio y el slow journalism por bandera.

Shift es una newsletter ilustrada sobre la tecnología con la que se interactúa todos los días, aunque no se entienda cómo funciona. Los avances tecnológicos están transformando radicalmente el mundo, los autores consideran importante que haya un medio que documente esos cambios. Para ello, todos los días a las 5 de la tarde, proponen enviar a sus bandejas de entrada reportajes en profundidad, guías infográficas y podcasts sobre temas complejos e interesantes.

Laureados nace con el firme propósito de descubrir historias heroicas de personas corrientes. Bajo la convicción de que no todos los héroes llevan capa, buscan historias positivas e inspiradoras, que transmitan un mensaje de esperanza y que saquen el lado más heroico de las personas. Muchas de ellas son desconocidas, por lo que se disponen, al igual que se hacía en la Antigua Grecia, a ponerles una corona de laurel y a darles la visibilidad que se merecen.Que los jóvenes no lean prensa económica no significa que pasen de la economía. Les preocupa y mucho, la precariedad laboral, sus finanzas personales...

A través de sus podcast, Prendedores proporciona herramientas informativas y personales para que puedan alcanzar sus metas y cambiar el modelo económico y social de su tiempo.

Dosporciento es una productora audiovisual navarra que aboga por el diálogo, la escucha y la convivencia entre diferentes. Quieren demostrar que hay más puntos en común de los que se piensa.