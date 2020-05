Barceló insta a esperar resultados para ver si es posible pasar a la nueva fase y hacerlo por departamentos

Barceló se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, preguntada por si esta autonomía podría seguir las fases del desconfinacmiento por departamentos de salud como ha planteado la Generalitat y por si se tiene ya respuesta del Gobierno central sobre esta propuesta.

La responsable autonómica ha comentado que las fechas del desconfinamiento ya se conocen y están marcadas, a la vez que ha subrayado que se sigue estando "en estado de alarma" porque este "no se ha levantado" y atendiendo "las medidas de alivio" establecidas por el Ejecutivo central.

"La alerta no se ha levantado. Ahora mismo estamos con las medidas de alivio que se pusieron en marcha el fin de semana pasado, con la salida de los niños, a partir de mañana con las de otros grupos" de población "y el lunes, con nuevas actividades" económicas, ha afirmado Ana Barceló.

"Las fases de desescalada están marcadas y en cada fase hay que consolidar la situación", ha dicho, tras lo que ha apuntado que se espera que en el caso de la Comunitat Valenciana sea de manera "favorable" y que pueda registrarse así "antes que llegue la siguiente fase". De este modo, ha apuntado que si la situación epidemiológica de la Comunitat y los estudios señalan que está en situación de pasar a la siguiente fase, se podría "ver si por departamentos puede pasar a la siguiente fase" esta autonomía.

Barceló ha agregado que para que esa sea la evolución confía "en la responsabilidad de los ciudadanos", algo que ha considerado "básico" porque "el virus sigue estando aquí". "Tenemos que ser honestos en reo¡conocerlo. Ha llegado el sol, mejores temperaturas, estamos más animados, empieza a haber cierto alivio pero el virus sigue estando aquí", ha planteado.

En esta línea, la titular de Sanidad Universal ha insistido en que "antes de pasar a cada fase" deben estar "todos los estudios para que la desescalada continúe a los ritmos que marca el Ministerio -de Sanidad-, si es posible y todos hemos cumplido". Ha añadido que también hay que tener en cuenta en este caso, "la situación epidemiológica por departamentos".

"Ahora mismo los datos nos invitan a la esperanza pero tenemos que seguir pensando que el virus está aquí y que cuando empecemos a salir debemos seguir teniendo presente que tenemos que ser muy rigurosos con normas de las normas", tanto de distancias como de higiene personal. Esto no se ha acabado. Apelo a la responsabilidad para salir a la calle. Si los estudios epidemiológicos van bien, iremos pasando fases", ha declarado.

"CADA COMUNIDAD CONOCE SU TERRITORIO"

Preguntada por si la Generalitat tiene respuesta del Gobierno central a su propuesta de llevar a cabo la desescalada por departamentos de salud, Barceló no lo ha precisado y ha manifestado que se sabe y que así se ha dicho desde el Ministerio de Sanidad que "cada comunidad conoce su territorio, cómo está epidemiológicamente, la situación de los indicadores" y "perfectamente su situación".

Igualmente, preguntada por la posibilidad de realizar un reagrupamiento de áreas de salud con vistas al desconfinamiento en la Comunitat Valenciana, la consellera ha reiterado que todo "dependerá de la situación epidemiológica de cada departamento en el momento de pasar a la siguiente fase".

Ana Barceló ha añadido que "muchos departamentos tienen la misma situación o el mismo índice medible" y ha expuesto que, "por tanto, habrá algunos departamentos que coincidirán" y que "podrán seguir a la siguiente fase".

"La situación de cada departamento se está analizando y se analizará cuando llegue el momento de pasar a la siguiente fase", ha insistido preguntada por la diferencia entre departamentos de la provincia de Alicante como los de Alcoi y Elx.

"No puedo anticipar en estos momentos. Hay muchos indicadores a tener en cuenta. Estamos analizando y planificando. No es un calendario automático y no podemos pensar que todos va a ser como está establecido. Es lo que queremos pero apelo a la responsabilidad de la ciudadanía", ha aseverado la consellera, que ha reiterado que las conductas de la población serán contribuirán "muchísimo a que la situación epidemiológica sea mejor".

AYUNTAMIENTOS

Ana Barceló ha afirmado que la responsabilidad a la que apela es la "individual", tras lo que ha indicado que si uno se protege, protege a los demás. En cuanto a las normas que puedan dictar los ayuntamientos para llevar a cabo y controlas la desescalada, la titular de Sanidad Universal y Salud Pública ha comentado que "las grandes ciudades pueden establecer circuitos para que no coincidan" quienes salgan a hacer deporte "con el que pueda salir a pasear", para "evitar cruces".

Así, ha opinado que "entra dentro del sentido común que las grandes ciudades puedan establecer sus itinerarios" y, por ejemplo, marcar las distancias que suponen un kilómetro "para que la gente se ubique y vea la distancia a recorrer". "El ayuntamiento puede establecer esos itinerarios si lo desea", así como determinar si abre o cierra espacios verdes", ha concluido.