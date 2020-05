Coronavirus.- Emvisesa tramita 150 solicitudes de ayuda de inquilinos, propietarios y autónomos por la crisis

Emvisesa ha resaltado en un comunicado que ha sido una de las primeras empresas promotoras de vivienda en poner en funcionamiento planes de ayuda integrales para afectados por Covid-19, dentro de la estrategia de apoyo social a familias que se coordina desde el comité de seguimiento del coronavirus presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y "anticipándose a la normativa que se ha ido publicando en forma de Real Decreto-ley".

Así, el 27 marzo, la empresa municipal de la vivienda de Sevilla publicó su Protocolo excepcional para inquilinos de viviendas públicas afectados por la crisis. El 31 de marzo publicó el Protocolo para la aplicación de medidas excepcionales a los contratos de arrendamientos de locales comerciales, talleres y oficinas titularidad de Emvisesa para hacer frente al impacto económico, en el que también se dio cabida a entidades sin ánimo de lucro. El 21 de abril, publicó el Protocolo excepcional para titulares de viviendas con cantidades aplazadas.

El paquete de medidas ofrece "diferentes opciones a las que pueden acogerse quienes hayan visto empeorar su situación económica a causa de la crisis provocada por la pandemia". El sitio web 'emvisesa.org' detalla los diferentes programas, requisitos de acceso y ofrece una página de ayuda y 16 líneas telefónicas de atención. "En esencia, las ayudas consisten en una moratoria o una reducción de la renta según las posibilidades económicas del solicitante y el programa al que se acoja", han detallado desde Emvisesa.

Emvisesa ha previsto que las solicitudes de ayuda puedan tramitarse completamente de manera telemática, en consonancia con lo establecido por la normativa. El trámite se realiza mediante formularios alojados en 'emvisesa.org' y se ofrecen alternativas a la documentación a presentar. En caso de no poder aportar un certificado de Vida Laboral, de empadronamiento o la Declaración de la Renta, se ofrece la posibilidad de cumplimentar una declaración responsable.

"Las ayudas se tramitan en base a los documentos y declaraciones responsables que los interesados aportan, una vez se vaya relajando el estado de alarma y no existan riesgos para la salud de las personas, iremos requiriendo la documentación original necesaria", ha afirmado el director gerente de Emvisesa, Felipe Castro.

Emvisesa ha recibido ya 146 solicitudes válidas de personas que desean acogerse a alguno de los diferentes programas de ayuda para afectados por la Covid-19. Así, ha destacado las 108 solicitudes, un 74%, de inquilinos de Emvisesa. Le siguen las 38 solicitudes, un 26%, presentadas por arrendatarios de locales, talleres y oficinas propiedad de Emvisesa, "en su mayoría emprendedores autónomos que han visto su negocio cerrado o su actividad muy mermada". Las solicitudes de propietarios de viviendas de Emvisesa han sido redirigidas a otros programas, por no cumplir los requisitos.

AYUDAS A INQUILINOS

El 4 de abril la empresa municipal adaptó su protocolo de ayuda a inquilinos afectados por la Covid-19 al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, lo cual implicó que los solicitantes pudieran acogerse al programa de ayudas propias de Emvisesa o a las reguladas por la citada norma.

Emvisesa cuenta con 2.798 inquilinos, de los que un 3,85% ha solicitado acogerse a alguno de los dos programas de ayuda disponibles (Emvisesa Covid-19 y Estatal Covid-19). El programa propio de Emvisesa cuenta con "mejores condiciones para la mayor parte de los potenciales solicitantes y ha acumulado el 93% de las solicitudes, mientras que el Estatal ha recibido el 7% restante".

"Desde la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, entidad coordinadora de las ayudas a inquilinos, se está estudiando caso por caso y recomendando el programa más beneficioso para cada solicitante", explica Castro, asegurando que "es posible que algunas de las ayudas no concedidas acaben siendo aprobadas en segunda opción y que algunas ayudas pre aprobadas en un programa, pasen a otro si éste es más beneficioso".

Además, ha indicado que el 70,37% de las ayudas solicitadas "se han concedido o están pendientes de aportar algún documento para su aprobación", mientras que el 29,63% no han sido concedidas, "pudiendo algunas acceder a otro programa". Los motivos fundamentales para no aprobar la concesión "son el no demostrarse vulnerabilidad, tal y como exige el protocolo y el Real Decreto-ley que regula estas ayudas, o bien no hallarse correlación entre la situación económica y la crisis por Covid-19".

Cada solicitud supone, de media, una ayuda de 256 euros mensuales. En caso de llegar a las 420 ayudas concedidas (un 15% del parque de alquiler), Emvisesa dejaría de ingresar más de 107.000 euros mensuales, según detalla Castro.

El 55% de las personas que se han acogido al programa de ayuda propio de Emvisesa abonará una renta mensual equivalente al diez por ciento de sus ingresos (con un mínimo de 75 euros de renta mensual) "hasta que se decrete el fin del estado de alarma o la empresa municipal lo anuncie en su sitio web". "El 17% abonará una renta equivalente al cinco por ciento de sus ingresos mensuales disponibles (con un mínimo de 45 euros mensuales) y el 28% restante abonará 25 euros mensuales de renta de alquiler", ha señalado.

Por otra parte, en el 59% de las ayudas aprobadas, los solicitantes se han visto afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE); en el 23% se trataba de autónomos obligados a un cese de actividad; un cinco por ciento de las familias han sufrido ambas casuísticas, mientras que en el 13% restante se ha dado una situación de desempleo que afecta a la unidad de convivencia.

AYUDA A AUTÓNOMOS

Emvisesa ha recibido 38 solicitudes de arrendatarios de locales, oficinas y talleres propiedad de la empresa municipal. En su mayoría se trata de emprendedores y pequeños empresarios autónomos. El 89,5% de las solicitudes están completas o en trámites de completarse tras los requerimientos por parte de Emvisesa, mientras que el 10,5% restante "aún tienen la oportunidad de ajustarse a los requisitos exigidos en el protocolo de ayuda".

Una vez aprobadas las ayudas y de manera general, los solicitantes gozarán de un aplazamiento por el que podrán dejar de abonar hasta el 50% de sus recibos de alquiler entre los meses de abril y diciembre de 2020 y abonar la diferencia en 24 meses a partir de enero de 2021, sin gastos ni intereses de ningún tipo.

Por último, las 38 solicitudes tramitadas supondrían que Emvisesa "aplazaría hasta 94.726 euros de rentas en 24 meses". La media es de "hasta 2.500 euros de aplazamiento por solicitud". En caso de llegar a las 94 ayudas concedidas (un 30% del parque), "Emvisesa aplazaría unos 235.000 euros de renta a 24 meses".

"Emvisesa ha reforzado la atención a las personas mediante media docena de programas de ayuda, todos los empleados están trabajando sin descanso para aliviar la crisis de los más afectados y contribuir a la reactivación económica", ha explicado Castro, agregando que "el personal que atiende los teléfonos y responde los correos está realizando turnos que van más allá de su horario de forma voluntaria y estamos recibiendo cientos de mensajes de agradecimiento". "El apoyo por parte del Ayuntamiento está permitiendo responder con estos programas de ayuda y con licitaciones que alivian la crisis a numerosas familias", ha concluido el director gerente de Emvisesa.