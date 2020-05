Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes': "Hace mucho tiempo que no me como un churro"

Los concursantes de Supervivientes 2020 se enfrentaron este jueves a un complicado juego de recompensa basado en el equilibrio y la compenetración, pero con un dulce colofón: Una gran fuente de chocolate y churros con azúcar.

A todos se les hizo la boca agua al ver lo que obtendrían si ganaban, pero desde Madrid, Jorge Javier Vázquez también expresó sus ganas de hincarle el diente a tan edulcorado premio.

Lara Álvarez terminó de explicarles a los supervivientes cómo tenían que realizar la prueba y lo que lograrían: "Una chocolatada y unos churros con azúcar. Bien de potencia para vosotros".

Lara Álvarez, en 'Supervivientes'. MEDIASET

Al verlo, el presentador exclamó: "¡Madre mía, un churro Lara! Cuanto hace que no me como un churro..." mientras que su compañera desplazada a Honduras se reía ante tal afirmación, "no te lo puedes ni llegar a imaginar", añadió Vázquez.

José Antonio Avilés, que se encontraba en una plataforma en el mar preguntó: "¿Qué es la recompensa?". Álvarez se lo dijo y el reportero gritó: "¡Hay Dios mío!". La presentadora le preguntó: "¿Hace cuánto que no te comes un churro Avilés?".

Avilés, en 'Supervivientes'. MEDIASET

"Hace mucho y tengo muchas ganas de una porra", exclamó el concursante. "Pues ya estás como Jorge", añadió Álvarez antes de dar comienzo a la prueba que ganaron Hugo Sierra y Barranco, que junto a Avilés se comieron los churros hasta que se acabó el tiempo.

Al final, la presentadora también dejó al resto de participantes de Supervivientes comer los dulces que habían quedado en la bandeja y que no se habían podido comer sus compañeros.