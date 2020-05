José Antonio Avilés es expulsado de 'Supervivientes': "Hemos entretenido a la gente a pesar de lo que está sucediendo"

José Antonio Avilés se convirtió, por decisión de la audiencia del reality de Mediaset, en el octavo expulsado de la edición 2020 de Supervivientes, permitiendo que Albert Barranco y Jorge Pérez continuaran una semana más en el concurso.

El guardia civil fue el primero de los tres nominados en salvarse de abandonar el programa, para alegría de su compañera Elena, que no pudo evitar gritar tras la salvación de su amigo: "¡Si, joder!".

Barranco y José Antonio Avilés fueron los dos concursantes que quedaron para decidir quién se volvía a España: "Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el concursante salvado sea Barranco", anunció Jorge Javier Vázquez.

Al escucharle, el extronista se llevó las manos a la cara mientras Rocío Flores no podía llorar de la emoción, ya que antes de la decisión del público comentó que "no quiero que se vaya Barranco, es mi apoyo incondicional desde el minuto cero y he hecho una amistad con él que lo quiero aquí conmigo. Si se va José Antonio también lloraré porque le tengo cariño a pesar de todo".

Avilés, con lágrimas en los ojos, se despidió de sus compañeros junto a Lara Álvarez: "Las palabras que les vayas a decir a tus compañeros piénsalas bien porque se van a quedar para la eternidad de los Cayos Cochinos", comentó la presentadora.

"De verdad, de corazón, siempre lo he dicho, Supervivientes ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón... Sobre todo, me quedo con eso último, aprender a pedir perdón".

El colaborador de Viva la vida continuó despidiéndose: "Hay gente que me llevo de aquí para los restos de los restos. Gente con la que no he tenido tan buena relación, pero al final ya sabéis que esto es un juego y la obligación que hemos tenido es la de entretener a la gente que está en su casa".

"A pesar de la situación en España hemos seguido, y eso que yo fui el primero que quiso abandonar. Gracias a todos porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo, por cosas buenas y malas", concluyó antes de irse.