Wyoming, en 'El intermedio': "Todos, en un momento u otro, hemos metido la pata con el coronavirus"

Wyoming hizo este jueves en El intermedio desde el sofá su última reflexión en directo desde su casa, ya que, a partir del lunes 4 de mayo, el programa se volverá a emitir desde el plató del espacio de La Sexta.

"¿Os acordáis la cantidad de chistes que hicimos con un anuncio que apareció hace años en el que una mujer venía del futuro y nos traía lejía? Fue el cachondeo nacional, que venía del siglo XXX y nos trae lejía", afirmó el presentador.

Y añadió que "tenía razón porque venía del futuro y sabía lo que iba a pasar, lo clavó. Aquí todo el mundo se pasa el día desinfectándose".

Wyoming habló sobre errores cometidos por todo el mundo durante la pandemia porque "nadie supo intuir lo que se nos venía encima. Cuando empezó en China pensamos que eso era cosa de los chinos; cuando llegó a Italia dijimos que eran unos descuidados, y llegó a España...".

"El ser humano tiene la manía de creer que es más listo que el que tiene al lado, sin embargo, ya advierte el refranero: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar", señaló Wyoming.

El presentador admitió que "todos, en algún momento, hemos metimos la pata: médicos, expertos, políticos, medios de comunicación e incluso muchos de los que nos estáis viendo".

Wyoming, en 'El intermedio desde el sofá'. ATRESMEDIA

"Repetíamos una y otra vez, porque era la información que nos llegaba, que esto del coronavirus era como una gripe estacional, pero más floja, que incluso iba a afectar a menos gente", afirmó.

Y continuó diciendo que "al final nos hemos dado de narices con esta crisis. El ser humano ha sufrido un baño de realidad, pero saquemos conclusiones positivas de todo esto".

"No sé a vosotros, pero a mí este baño nos ha convertido en alguien un poquito más precavido, más humilde y a estar cerca de los míos. Sobre todo, de mi gato, que me ha dicho que o me baño o no se me acerca ni a 40 metros", concluyó Wyoming.