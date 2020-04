Malú desvela el sexo de su bebé en 'El hormiguero': "¡Es una niña!"

El hormiguero: Quédate en casa concluyó la semana este jueves con una entrevista muy especial, la de la cantante Malú, que será madre próximamente y en el programa de Antena 3 desveló el sexo de su bebé.

"Ya te queda muy poquito para tenerlo", comentó Pablo Motos al saludar a la artista, que le contestó que "con mucha emoción, con muchas ganas de poder tenerlo en mis manos y muy feliz, la verdad".

Malú añadió que "está siendo un embarazo fácil y bonito, muy cómodo. Pero sí que desde el inicio estoy teniendo insomnio, pero por lo demás está siendo sencillo".

El presentador comentó que "se ha hablado mucho del sexo de tu bebé: ¿Es niño o es niña?", entonces la cantante sonrió y exclamó: "¡Es una niña!", mientras que Nuria Roca afirmó: "A la primera una niña, que suerte".

"Cuando ya sabía que estaba embarazada, el niño o niña se te borra de tu mente porque te dicen tantas cosas que pueden pasar que solo quieres que venga bien y sano. Pero cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión, son mucho más divertidas", afirmó la pareja de Albert Rivera.

Barrancas la preguntó si habían pensado ya el nombre, a lo que la cantante respondió que "todavía no. Hemos decidido que ese tipo de conversaciones la vamos a tener más adelante. Tenemos algunos que nos gustan, pero estamos esperando a que llegue el momento y verla la carita".

Motos comentó que "me parece muy inteligente que no discutáis por el nombre porque he visto discusiones de pareja encendidas con el tema", pero Malú afirmó que "tenemos una pequeña lista",

"Nos entendemos bien en ese sentido y no estamos teniendo mucha discusión, que se producirá cuando llegue el momento y nos preguntemos: ¿De qué tiene cara?".

La cantante también presentó su nuevo tema, Tejiendo alas, "que es una canción que le cantas a tu hija", señaló el presentador. "Es un cachito de alma, el lugar donde necesitas contarle a tu niña todo lo que sientes con ella dentro porque cuando ella esté aquí, tendrá sus alas para volar".