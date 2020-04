Cristina Cifuentes muestra su apoyo a Marta López por el 'Merlos Place': "Es una persona maravillosa y me duele"

Desde que la pasada semana se descubrió la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con Alexia Rivas, la polémica se ha convertido en uno de los temas principales en los platós de Mediaset. Tanto es así que el asunto se ha tratado este jueves en Ya es mediodía, donde la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha dudado en manifestar su opinión.

Cifuentes ha asegurado que se siente "disgustada" por el lío amoroso, conocido como 'Merlos Place', ya que mantiene buena relación con la exconcursante de Gran Hermano y su ya expareja: "Es un tema desagradable", ha valorado.

"No me gusta hablar de temas personales, no lo he hecho jamás porque no quiero que lo hagan conmigo, pero quiero mucho a Marta. Es una persona maravillosa y me duele, como amiga, verla y que lo esté pasando mal", ha confesado en el plató, donde ha coincidido con la colaboradora de televisión.

Marta López agradece a Cifuentes todo el apoyo que le ha mostrado en la esfera privada #MerlosPlace#YaEsMediodía473https://t.co/Ngihiaqxwf — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) April 30, 2020

Marta López ha aprovechado para agradecer su apoyo a la expolítica, quien le ha ayudado sobre la crisis con Merlos "en privado". "No me las tienes que dar. Yo siempre creo que en la vida de las personas hay que estar en los momentos malos. Cuando te encuentras mal es cuando necesitas sentir el apoyo de la gente que te quiere", ha respondido Cifuentes.

Por otro lado, Cifuentes ha sido escueta a la hora de valorar la actitud de Merlos: "Siempre he tenido con él una relación estupenda y no voy a decir jamás nada malo de él porque es un asunto personal de ellos que se ha hecho público. Marta sabe lo que yo pienso porque se lo he dicho en privado", ha apuntado.

Finalmente, la colaboradora ha opinado que lo personal no debería interferir en lo profesional: "Lo que se tiene que juzgar es qué ha pasado con esa relación y cuál ha sido el comportamiento en lo personal, no en lo profesional".