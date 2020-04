¿En qué consiste la nueva regla del 1-1-2 para pasear.. y qué la diferencia del 1-1-1-1 de los menores?

La desescalada ha echado a andar y son muchas las incógnitas que se plantean en el horizonte. La primera medida implantada en este sentido fue para favorecer a un sector de la población débil, los niños. Sin embargo, se vieron algunas imágenes en el primer día que dejaban muchas dudas sobre si este plan iba a funcionar o la actitud de las personas ante esta libertad otorgada iba a provocar un retroceso en el desconfinamiento.

Desde el Gobierno siguen adelante con el plan. "Cuando vamos consiguiendo objetivos estamos en disposión de tomar más medidas de alivio", ha afirmado el ministro de Sanidad Salvador Illa en rueda prensa, antes de explicar las condiciones por las cuales se podrá salir de casa a partir del sábado 2 de mayo, tras 48 días confinados.

Para evitar imágenes como las sucedidas el pasado domingo 26 de abril, desde el Gobierno han decidido escalonar las salidas a la calle en todo el país, salvo en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Así, no coincidirán distintos grupos de población en la calle. Los horarios están diseñados de tal manera que personas dependientes y mayores de 70 años, adultos y menores de 14 años, no van a estar en la calle a la vez en ningún momento del día.

La nueva regla: 1-1-2

A la hora de salir a pasear, las condiciones han cambiado. Si para los paseos de los niños se establecía la norma 1-1-1-1, es decir, un paseo diario, una hora como tope de duración, siempre a un kilómetro máximo de distancia con la vivienda y únicamente acompañados por un adulto. Ahora, a esta regla habría que añadirle una franja horaria, de 12.00 a 19.00 horas.

Para los adultos, la norma es diferente. En primer lugar, falta un dígito en comparación con los niños, y esto es debido a que desde el Ministerio de Sanidad no han especificado el tiempo de duración máximo permitido. Lo harán el viernes 1 de mayo a través de una guía explicativa, ha afirmado Illa. Pero todo parece apuntar a que será de una hora también.

Una infografía con las franjas horarias y colectivos para el próximo dia 2. LA MONCLOA

En cuanto al 1-1-2, tiene un significado similar a la regla de los niños menores de 14 años. A partir de las 6.00 horas del sábado 2 de mayo, se podrá dar únicamente un paseo al día, con un recorrido que no se aleje más de un kilómetro del domicilio y con la novedad de que podrán ir dos personas juntas paseando, siempre y cuando convivan en la misma casa.

Por otro lado, esta norma no se aplica a las salidas para hacer deporte. En primer lugar, porque no se permite hacerlo acompañado, solo individualmente. Además, la restricción de un kilómetro de distancia con el domicilio es solo para los paseos, a la hora de hacer deporte la única condición es no salir del municipio en el que te encuentras. El único factor común es el que indica que solo se puede hacer una vez al día.