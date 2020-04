Los sindicatos llaman la movilización virtual para visibilizar el 'Día del Trabajador' en las redes sociales

Las plataformas de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram o las propias webs sindicales servirán para lanzar consignas y seguir los actos conmemorativos en el mundo online, desde los habituales discursos de los líderes sindicales hasta un homenaje y un concierto dedicado a las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales, organizado por CCOO y UGT.

En esta ocasión, la defensa de los servicios públicos y de los trabajadores de los servicios esenciales que estos días que estos días trabajan para asegurar suministros, abastecimiento o la salud de la población en plena pandemia protagonizarán la jornada reivindicativa.

Bajo hashtags como #OtroModeloEsNecesario, #1deMayo o #YoSoyPrimeroDeMayo, CCOO PV y UGT PV han animado a dar visibilidad a las reivindicaciones con comentarios e imágenes a través de las redes sociales y celebrar este 1 de Mayo bajo el lema 'Trabajo y Servicios Públicos. Otro Modelo Social y Económico es necesario'.

Puede que sea un primero de mayo "raro" pero es "igual o más relevante que cualquier año" ante los "enormes retos" a los que tendrá que hacer frente la economía para superar los "efectos devastadores" del coronavirus, explicaban los secretarios generales de CCOO PV, Arturo León, y UGT PV, Ismael Sáez, al presentar esta nueva forma de manifestarse.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Consignas como '1º de Mayo. No dejaremos que el virus acabe con tus derechos', 'No estás sola' o 'No estás solo', '¡Ven!' llaman a participar de un programa de actos que ambos sindicatos han organizado de manera conjunta.

En la Comunitat Valenciana los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Arturo León e Ismael Sáez, ofrecerán sendos un discurso que se podrá ver en sus respectivas webs, a las 13.00 horas. Será justo después de los discursos de los líderes de ambos sindicatos en el ámbito nacional (12.30 horas).

Previamente, a las 12.00 horas, se emitirá un vídeo homenaje a los trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales que se colgará tanto en la web de ambos sindicatos como en sus redes sociales.

La gran manifestación virtual del 1 de Mayo tendrá lugar desde las 13.30 horas hasta las 14.30 horas y se dará difusión por todas las redes sociales. Es a lo largo de esta hora, cuando se espera una mayor movilización a través de fotografías, comentarios y vídeos de personas que muestren su participación bajo los hashtags #YoSoyPrimeroDeMayo o #1deMayo.

Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, se podrá seguir un concierto solidario en reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales con los hashtags #OtroModeloEsNecesario y #1deMayo. Presentado por Juan Diego Boto y Olgra Rodríguez, el concierto contará con artistas como Rozalén, Sole Giménez, Nacho Campillo, Brisa Fenoy, Ismael Serrano, Luis Pastor, Marwan, Autora Beltrán, Javier Ojeda o Efecto Mariposa, entre muchos otros.

A las 20.00 horas, los habituales aplausos dedicados a los sanitarios y servicios esenciales estará dedicado a "todos los trabajadores". "Este Primero de Mayo en circunstancias excepcionales es una oportunidad para poner de relieve la contribución del mundo del trabajo a la sociedad. Sin el trabajo no hay nada. Hay que dignificar el trabajo", ha defendido el líder de CCOO PV, Arturo León.

También ha señalado la importancia de defender el sistema de protección social y los servicios públicos. Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de contar con una red de protección como es el Estado del Bienestar y de Derecho", ha subrayado.

Desde UGT PV, su secretario general, Ismael Sáez, señalaba al anunciar la convocatoria que estamos en "una encrucijada" en la que queda mucho por hacer y defendía la participación de los agentes sociales en el proceso de desescalada para articular mecanismos que permitan mantener vivos a los sectores. Asimismo reclamaba "solidaridad internacional" y llamaba a la Unión Europea a actuar de "salvavidas" para salir de la crisis y reforzar el modelo social.

También Intersindical Valenciana ha convocado una manifestación virtual, en este caso a las 11.00 horas y anima a grabar un vídeo reivindicativo bajo el hashtag #PlantemCara. A las 12.00 horas colgará un vídeo con su manifiesto del Primero de Mayo con el lema 'La clase trabajadora primero, protejamos los servicios públicos, plantemos cara'.

"La crisis sanitaria, social y económica que estamos sufriendo no puede significar la pérdida de nuestros derechos en el trabajo digno y unos servicios públicos de calidad, defiende el sindicato.

Desde CGT PV también han hecho un llamamiento para visibilizar la jornada a través de los perfiles de las redes sociales y dejar pantente su "compromiso con unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos", al tiempo que reclama "recuperar las empresas y medios de producción regalados a manos privadas", sin olvidar "la lucha contra el cambio climático, la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, y contra las violencias machistas".