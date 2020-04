Coronavirus.- Barceló: "Ningú estava preparat, ni l'OMS, ni cap Govern estatal ni autonòmic ni el sistema sanitari"

Barceló, que ha iniciat la seua intervenció sumant-se al record dels morts per coronavirus a Espanya i al reconeixement al personal sanitari que està protegint i curant milions de persones, ha recalcat que "ningú estava preparat" per a aquesta pandèmia: "Ni l'OMS (Organització Mundial de la Salut), ni cap govern estatal ni autonòmic ni tampoc cap sistema sanitari", ha dit, per a afegir que "tots" han comès errors en la gestió de la crisi perquè "ningú pot dir que ha dut a terme una gestió impecable".

No obstant açò, ha considerat que el "major error és restar forces entre administracions" i dissoldre la capacitat de la política per a aconseguir un gran pacte per a eixir de la crisi, com el qual ha plantejat la UE amb la creació d'un fons de recuperació econòmica de reactivació o el que ha oferit el propi Puig a la Comunitat Valenciana, al que s'ha sumat l'oposició en un "exercici de lleialtat" que la consellera ha volgut fer notar.

Barceló, que ha fet un repàs a totes les actuacions desenvolupades per la Generalitat per a fer front al coronavirus des de les mesures sanitàries, econòmiques o educatives, ha recordat que al gener del 2018 Puig va demanar per carta al president del Senat la reunió de la Comissió General de les CA per a debatre sobre el canvi del model de finançament, fonamental per a la Comunitat Valenciana.

"Hui debatem de l'urgent, però hem de ser conscients que molt de temps hem deixat de debatre sobre el fonamental, un model de finançament suficient que garantisca la prestació de servicis públics de qualitat i permeta enfortir els sistemes sanitaris", ha retret, per a lamentar "el temps que ha perdut el país per a reforçar les CA" i advertir de "l'error" que suposarà en el futur "no potenciar els recursos dels territoris, desenvolupar la seua responsabilitat i posar les seues capacitats al servici d'un estat modern, respectuós amb la igualtat de les persones i amb la diversitat dels seus territoris".

No obstant açò, ha volgut subratllar que un país "no es construeix amb presses ni amb retrets sinó debatent sobre els fonaments del nostre marc de convivència per a projectar-ho al futur" i ha ressaltat que, a Espanya, les autonomies "ni som secundàries, com pretenen uns, ni prescindibles com pretenen uns altres, ni hem de servir d'excusa per a l'enfrontament partidista contra un determinat Govern, com s'ha intentat fer en aquesta cambra hui".