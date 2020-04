Blas Cantó prepara "algo totalmente distinto a 'Universo" para Eurovisión 2021

Blas Cantó se prepara para su participación en la próxima edición de Eurovisión después de la crisis del coronavirus obligara a cancelar el festival, que se habría celebrado este año en Róterdam (Países Bajos). El cantante iba a presentar su canción Universo, aunque ahora busca algo distinto, tal y como confesó a RTVE.

"Creo que hay que ir con algo nuevo y totalmente distinto el año que viene", explicó el artista, que afronta Eurovisión 2021 como una nueva oportunidad para mejorar su propuesta. "No creo que la nueva canción tenga que ver con Universo porque es un nuevo día y tiene que ser algo nuevo", señaló.

No obstante, el artista apuntó que contará en la próxima edición con el mismo equipo, a quienes considera grandes profesionales: "Era maravilloso como sonaban nuestras voces durante los ensayos y me gusta como empastaban", se sinceró, a lo que añadió: "Es un equipo que lleva conmigo muchos años y cuando estás a gusto con alguien en el escenario eso se nota y se transmite".

En cuanto a la puesta en escena, Cantó continúa apostando por incluir a los coristas: "Podemos llevar una canción más rápida, pero que no me esperen bailando porque yo no sé bailar. Voy a estar concentrado cantando y la voz limpia", aclaró.

El cantante murciano interpretará Universo desde su casa en el evento online que ofrecerá RTVE Digital este viernes, 1 de mayo, donde también participarán los últimos representantes de España.

El próximo 16 de mayo también tendrá lugar el festival que sustituirá a Eurovisión 2020, Europe shine a light, que podrá verse en La 1 a las 21.00 horas.