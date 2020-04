Coronavirus.-UPO confirma la evaluación docente 'on line' y la suspensión de la actividad académica presencial

El consejo de gobierno de la UPO ha aprobado el acuerdo que ratifica las instrucciones y circulares trasladadas durante la crisis sanitaria por el Covid-19 al tiempo que ha habilitado la publicación de una guía básica que orientará tanto a estudiantes como a profesores en la realización de las pruebas telemáticas, informa la institución en un comunicado.

La citada publicación, que será presentada la próxima semana, tiene como objetivo generar certidumbre en el alumnado y el profesorado durante el proceso de evaluación. En este sentido, en el acuerdo ratificado este jueves, la Universidad mantiene el calendario académico oficial para el curso 2019/20 salvo excepciones, que deben ser propuestas por los centros para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

De este modo, sí podrán adaptarse, como recoge el documento, plazos de entrega de actas de las asignaturas, entrega y defensa de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) o prácticas externas, en función de las singularidades de cada título, dentro de los límites temporales que establezca el Consejo de Gobierno.

Las asignaturas o actividades formativas que no hayan podido adaptarse a una modalidad no presencial y que no hayan podido realizarse antes del final del curso, aunque se desarrollen en los meses posteriores del corriente año, se entenderán realizadas dentro del curso 2019/20, de manera que no resulte necesaria una nueva matriculación. En estos casos, explica el acuerdo, los procedimientos administrativos de gestión de actas y seguros obligatorios también se adaptarán a esta situación excepcional de prolongación de la actividad del presente curso.

En cuanto a movilidad internacional, el documento contempla que los estudiantes que hayan estado en un programa de esta naturales y que por la expansión del Covid-19 soliciten reincorporarse a la actividad académica de la UPO, podrán hacerlo.

Se les facilitará la realización de las actividades de evaluación continua para asignaturas de segundo semestre y si se han reincorporado con asignaturas del primer semestre el acuerdo explicita que se buscarán fórmulas para garantizar sus derechos en el examen de la convocatoria extraordinaria.

Por último, con respecto a los estudiantes extranjeros que han retornado a su países de origen por la crisis del Covid-19 y estén matriculados en las asignaturas de la Universidad Pablo de Olavide, el acuerdo recoge que se les facilitara en lo posible las pruebas de evaluación no presenciales.