Marcel frenó la reforma de su cocina por la Covid: se apaña ahora con la plancha eléctrica y fregando platos en el baño

La historia de Marcel, un comercial de 42 años de Paiporta (Valencia), podría ser la de una original comedia de una película de cine, pero es tan real como la llegada de un virus, la Covid-19, que, con su letalidad, ha cambiado por completo la vida de la humanidad.

Marcel decidió a finales de 2019 reformar la cocina de su casa y se decantó por una americana con isla, una tendencia moderna que consiste en unir la cocina con el salón para conformar un espacio único y ganar amplitud. La isla de cocina es una extensión que da mucho juego: permite preparar alimentos, pero también comer, desayunar, guardar utensilios, despensa...

Las obras arrancaron el 26 de diciembre y todo marchaba bien, en los plazos previstos. En la segunda o tercera semana de marzo la cocina americana debería estar finalizada. Pero el 14 de marzo, con el coronavirus propagándose por España, con los primeros muertos y los hospitales comenzando a colapsarse, el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento obligatorio de la población, excepto para trabajadores de actividades esenciales.

En la construcción se permitió continuar las obras al aire libre, pero se recomendó inicialmente paralizar y posponer las reformas en hogares de fincas comunitarias. Días después directamente se prohibieron sine die. Este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que "las obras en domicilios donde no vivan personas ya se pueden llevar a cabo", pero no donde vivan personas, como en el caso de Marcel.

La nevera, el horno encima del lavavajillas y la lavadora a la derecha donde Marcel coloca la plancha eléctrica para cocinar. P. S.

El caso es que Marcel se vio en su casa con la reforma de la cocina por acabar y con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iba a durar así su situación. Llevaba desde enero apañándose con una plancha eléctrica para cocinar, "pero entonces, por mi trabajo, comía muchas veces fuera, en restaurantes, y por la noche me preparaba cualquier cosa sencilla", explica a 20minutos.es.

La pila del cuarto de baño es donde friega los platos y cubiertos P. S.

Con el confinamiento y la hostelería cerrada ya no tenía más opción que recurrir a la plancha eléctrica para cocinar (la ha montado encima de la lavadora), ya que no tiene aún instalados los fuegos por inducción. Tampoco tiene aún el grifo en la cocina y le toca fregar los platos en el baño. La plancha eléctrica la lava en la bañera. "Al menos tengo el horno enchufado porque lo he puesto encima del lavavajillas para que haga de apoyo, y tengo dos neveras operativas, la antigua y la nueva. Me lo tomo con humor, es lo que hay", asegura.

Marcel teletrabaja y ha montado su pequeña oficina en el comedor de su casa junto a su cocina a medio acabar. P. S.

Además, el comercial ha creado su pequeña oficina en el comedor de su casa, donde tiene el ordenador portátil, junto a la algo destartalada cocina americana donde se acumulan los electrodomésticos antiguos con los nuevos, algunos todavía por estrenar.

"Llamé al Ayuntamiento de Paiporta para ver si mi caso se podía considerar una obra urgente y me podían acabar la cocina, pero me dijeron que no, que estaba prohibido", asegura Marcel.

Al respecto, asegura "entender perfectamente que a los vecinos no les haga gracia que vinieran obreros a la finca", además de ser consciente de que "los ruidos también podían ser molestos". Así que ha decido optar por la paciencia y seguir haciendo de Masterchef con la plancha eléctrica durante el largo confinamiento.