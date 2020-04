En Común insiste en que "non é momento" para as eleccións e pide centrar esforzos en parar a epidemia

Así, a candidatura de coalición entre Podemos, Esquerda Unida e Anova discrepa da posibilidade de que as eleccións galegas suspendidas en marzo recolóquense para o mes de xullo, un escenario que, segundo Gómez-Reino, descarta Galicia en Común.

"Todo o esforzo dos responsables políticos, os traballadores e a militancia dos partidos que conforman Galicia en Común, como activistas políticos pero tamén como cidadáns, está centrado en axudar a conter a epidemia e a crise económica á que nos abocou", incidiu.

Neste sentido, cre que o debate sobre a celebración das eleccións debe quedar aparcado ata que a situación sanitaria e social "estea asegurada, non antes". "Cremos que non é o momento de falar de eleccións. Hai xente morrendo, a cidadanía está confianda nunha situación como xamais se viviu na historia e hai miles de familias sobrevivindo nunha situación crícia, no medio da incerteza sobre o que nos deparará o futuro", remarcou.

Ademais, Gómez-Reino preguntouse en base a "que informes técnicos e sanitarios" o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, solicitou que o estado de alarma non se prolongue máis aló de seis semanas, unha petición que non cre "inocente" por parte do mandatario autonómico e que encadra en "intereses electorais".

En definitiva, instou a centrar esforzos no combate da pandemia e os seus efectos antes de fixar nova data para as eleccións autonómicas para as que Gómez-Reino dá por bo o acordo de coalición asinado en febreiro por Podemos, Esquerda Unida, Anova e as mareas municipalistas. "Galicia en Común-Anova Mareas é un proxecto de futuro que pretende e vai liderar a Galicia que imos construír entre todas cando derrotásemos á Covid", apostilou.