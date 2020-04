Oltra sobre les crítiques d'Hosbec: "El sector turístic no és solament els amos del negoci, és també la cambrera de pis"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre les crítiques d'Hosbec a les seues afirmacions, arribant a demanar la seua dimissió, i si s'han reconstruït ponts amb l'associació empresarial.

La també portaveu del Govern valencià ha recordat que simplement va contestar a una pregunta en una entrevista advocant per repensar el model turístic de masses, que "reporta molts beneficis a uns pocs però després arrossega fenòmens com les 'kellys' a les quals maltracta tant salarialment com en condicions de treball".

"No m'he enfrontat a cap sector ni he trencat cap pont, no sóc de trencar ponts", ha aclarit, però ha incidit que aquest és "un bon moment per a reflexionar" i, de fet, cal fer-ho respecte a "moltes coses".

Més enllà d'entendre que els sectors econòmics puguen estar preocupats actualment, ha precisat que no s'ha de confondre el sector amb una part del sector, perquè "hi ha una part que no li han agradat les manifestacions" de l'entrevista i "està en el seu dret d'expressar la seua opinió" però hi ha una altra que sí les comparteix.

Oltra ha volgut deixar clar que és "plenament conscient" de la importància del sector turístic en l'economia valenciana, però ha reiterat que és "moment de pensar i reflexionar" sobre com fer que el turisme "siga sostenible ambientalment, socialment i laboralment".

D'altra banda, respecte a la situació en què queda el sector en el pla de desescalada, ha indicat que en qualsevol pla el primer és protegir la salut de les persones perquè sense ella no hi haurà economia i qualsevol decisió "ha de tindre com premissa la protecció de la salut de consumidors i treballadors".

Ha apuntat que la Comunitat té "la sort de tindre un clima estupend" i a més s'avança cap a l'estiu, la qual cosa permet utilitzar les terrasses, que segons els experts són millors que els espais tancats en aquesta situació, i "podria ser la manera d'alleugerir la limitació d'aforaments". Ha apuntat que una mesura possible podria ser la d'ampliar terrasses, però haurà de comptar amb l'acord dels ajuntaments. "Tot això se n'anirà organitzant", ha conclòs.