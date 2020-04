Manuel Pina (CCOO): "El modelo de atención a nuestros mayores ha estallado con la crisis del coronavirus"

"La crisis del coronavirus ha visualizado mucho los problemas que ya teníamos anteriormente". A su parecer, ahora toca hacer "una apuesta muy fuerte por los servicios públicos, tanto por los que se dan directamente desde lo público como los que a veces se prestan por parte de empresas privadas".

"Lo que no se puede hacer es continuar con el modelo actual. No puedes pagarle a una residencia un precio por una plaza de uno de nuestros mayores en el que lo que prime sea reducir lo más posible los costes y aumentar lo más posible los beneficios de esa empresa. Tienes que exigir que ese precio sea el adecuado para dar un buen servicio y garantizar unos buenos salarios, unas buenas condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras. A partir de ahí es cuando hablaremos del beneficio de esas empresas".

"Creemos que el cuidado y la protección de las personas tiene que ser fundamental y, por tanto, tiene que haber una inversión pública potente", pero ha puntualizado que no solo se refiere a los sanitarios, educadores y servicios sociales y de limpieza, también se refiere a la los bomberos y cuerpos de seguridad, es decir, "todo lo que constituye esa garantía de protección y seguridad".

Por otra parte, para Manuel Pina también hay otra cuestión importante que es "el cambio de modelo" económico. "Hemos visto que habíamos perdido industrias que son absolutamente fundamentales, deberíamos ir a una reindustrialización y definir lo que son productos esenciales".

REACTIVAR EL CONSUMO

El secretario general de Comisiones Obreras en Aragón ha subrayado la importancia de "dar tranquilidad" para reactivar el consumo. En este contexto, ha puesto de relevancia la experiencia "de pacto" que existe en la Comunidad autónoma entre los agentes sociales y el Gobierno.

"En Aragón nunca hemos perdido esa capacidad de diálogo social y queremos emplearla en este momento para dar tranquilidad a la sociedad. Tenemos que evitar lo más posible que el miedo impida consumir".

Para reactivar el "circuito económico" ha señalado que también hay que estudiar "muy bien" los sectores que "objetivamente" van a tener "más problemas". "Algunos los tenemos claro, como la hostelería, el turismo o la restauración y el comercio también va a tener muchos problemas con nuevas formas de atención".

Por todo ello, ha opinado que hay que trabajar por sectores para "personalizar" las medidas concretas de apoyo al consumo. En este sentido, ha apostado más por incentivar el consumo que por dar dinero directamente a las empresas: "La experiencia nos demuestra que las ayudas directas no funcionan, que funcionan mucho mejor las ayudas que van a problemas concretos y que van a meter dinero en el circuito de consumo".

A juicio de Manuel Pina, "el problema de las industrias productivas va a ser si tienen pedidos para poder empezar a trabajar. En el caso, por ejemplo, del sector del automóvil si se van a vender coches, ya que por ahora los concesionarios están cerrados".

"Al final la parte de los protocolos de seguridad me parece mucho más fácil de solucionar, si hay buena voluntad, que el hecho de que un día se siente la empresa a los trabajadores y les diga que no están vendiendo y que no se puede trabajar. Si no hay compra es que no hay producción".

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha considerado que se deben flexibilizar: "Sería importante que aquellas empresas que, o no puedan retomar la actividad de una manera inmediata cuando se levante el estado de alarma o la puedan retomar solo de una manera parcial, se tengan en consideración y, por lo tanto, se haga una transformación del tipo de ERTE que se creó para la crisis del coronavirus y el estado de alarma".

PRESENCIA SINDICAL

El secretario general de CCOO en Aragón ha asegurado que en las empresas donde hay mayor representación sindical, "tanto en afiliación como en delegados", las condiciones de protección general son mejores.

"Eso se ha visualizado ahora como se han visualizado muchas cosas". Ante esta situación, ha agregado que el sindicato, además de trabajar en protocolos de seguridad allí donde tiene representación, también lo está haciendo por sectores de actividad, con el objetivo de que todos los empleados estén cubiertos.

Asimismo, atienden las dudas de todos los trabajadores que llaman a Comisiones Obreras, estén afiliados o no, aunque evidentemente los servicios más detallados y jurídicos se limitan a la afiliación. "La misma seguridad que queremos como ciudadanos la tenemos que conseguir de las empresas, y eso en muchas ocasiones significa hacer cambios".

Entre las nuevas formas de trabajar que han nacido a raíz de esta crisis, el teletrabajo se ha extendido todo lo que se ha podido pero, según Pina la forma en la que se ha hecho "tiene mucho que ver con una situación absolutamente excepcional" que "no nos puede servir de modelo para mejorar en la digitalización".

"Lo que se está haciendo no es teletrabajo, no lo es. Deberíamos tener una reflexión. Las infraestructuras han funcionado bastante bien y han aguantado la situación con picos de demanda casi inimaginables, pero las empresas no estaban preparadas". De esta forma, ha agregado que algunos trabajadores han tenido que poner equipos tecnológicos y soportes que eran suyos para "realizar una especie de teletrabajo que no lo es".

PRIORIDADES ABSOLUTAS

"Ahora mismo tenemos unas prioridades absolutas que tienen que ver con la salud y la sanidad, por tanto, cualquier cosa que hablemos tiene que estar enfocada a la protección de las personas en el ámbito sanitario. A partir de ahí, lo que le estamos haciendo ahora es todo lo que tiene que ser los planes de reconstrucción y no podemos permitir que los problemas que teníamos en el mercado laboral antes del coronavirus se vuelvan a reproducir".

En este punto, ha remarcado que no puede volver a suceder lo que ocurrió después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que se iba a decretar el estado de alarma en el país. "Ese fin de semana en Aragón se pierden 24.000 afiliados a la Seguridad Social. Este tipo de mercado laboral no lo podemos consentir, y eso tiene que ver con derogar la reforma laboral, pero es que además, antes de la última reforma ya había temporalidad y precariedad, algo que tenemos que erradicar y este puede ser un buen momento".

"Las ayudas que ahora piden las empresas les tienen que servir de acicate para que desde lo público les digan que han de contribuir al bien social también en este tema de mejorar las condiciones del mercado laboral. Nosotros no vamos a dejar de reivindicar eso, sabiendo que lo primero es la salud, pero que no puede ser que haya sectores que nos estén pidiendo ayudas a la sociedad, a todos, que vamos a tener que pagar entre todos, y después nos digan que tienen problemas con el Salario Mínimo Interprofesional o que digan que quieren utilizar un tipo de contratación que es temporal y muy precaria, si nos protegemos todos nos protegemos todos".