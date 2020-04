Coronavirus.- El Consell espera que el Govern accepte la desescalada per departaments i la resta de propostes de CA

En roda de premsa després del ple setmanal, ha insistit en la petició del president, Ximo Puig, que els departaments siguen el punt de referència perquè són els que centralitzen el seguiment epidemiològic de la pandèmia del coronavirus.

La proposta va dirigida a possibles rebrots en un punt concret, ja que "no té sentit que es vegen afectades persones que viuen a centenars de quilòmetres" en la mateixa província. Un exemple seria la comarca valenciana del Racó d'Ademús, amb l'hospital de referència a Llíria, al que per a anar "cal passar necessàriament per Castella-la Manxa".

Oltra també ha recordat el cas d'Igualada (Barcelona), confinat a l'inici de l'escalada, per a defendre que els departaments s'adapten "molt millor" als brots en un territori xicotet en poder dirigir l'alerta "en primera línia" i evitar que s'estenga a tota la província.

Tot açò "amb la lògica de no partir famílies per la mitat; seria absurd", ha il·lustrat, doncs "es tracta de frenar un possible rebrot, no d'un confinament innecessari". S'ha preguntat si tindria sentit que un brot a la Vall d'Uixó (Castelló) poguera afectar Oriola (Alacant) si la desescalada arribara a ser autonòmica.

En tot cas, "siga el que siga la demarcació per províncies, comunitats o departaments", ha advocat per flexibilitzar-la sense "traçar fronteres infranquejables en cap cas", progressivament i a partir de la necessitat de mobilitat i la lliure circulació. Ha recordat que la competència és del Govern mentre seguisca l'estat d'alarma, que les fases no tenen per què ser lineals i que "la gent ha d'estar preparada per a donar passos arrere".

Com a balanç del pla del Govern, preguntada per si ha començat la casa per la teulada, la també coportaveu de Compromís ha reconegut que tot es pot fer millor però també pitjor perquè "qualsevol, siga del partit que siga, pren mesures amb la millor voluntat i intenció de protegir la salut de les persones". Ha cridat a coincidir que açò és el més important i "el que va davant" perquè en cas contrari no hi ha economia ni vida.

I ha confiat així que l'executiu de Pedro Sánchez mantindrà el diàleg i integrarà les propostes de les CA en l'"ampli" pla general i en què les autonomies podran anar adaptant-ho a la seua realitat: "No és el mateix la valenciana que la de Galícia o Extremadura, cada govern sap el que té en el seu territori; després anirem al detall".

PLA VALENCIÀ D'ACTUACIÓ

Fins aleshores, Oltra ha indicat que la Generalitat elabora el seu pla d'actuació per a la desescalada amb el grup d'experts del comité constituït a l'inici de la pandèmia. Serà un programa per àrees en el qual participen totes les conselleries.

Sobre la incertesa en l'hoteleria, ha defès les terrasses per a evitar contagis, encara que la seua ampliació depèn dels ajuntaments "sense envair espai públic". "Tenim la sort de tindre un clima estupend i que anem a l'estiu. Tots tenim ganes d'una cervesa ben freda, en açò sí hi ha consens, però el primer és la salut", ha asseverat.