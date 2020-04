Carmen Lomana: "Lo más terrible de 'Supervivientes' es ese vacío cultural"

La vida de Carmen Lomana ha estado tan llena de aventuras y emociones que daría para escribir un libro. Ciudades como San Sebastián, Londres o Hong Kong le han convertido en la mujer que es ahora.

Aunque muchas veces comente episodios de su vida, lo cierto es que la empresaria es bastante reservada en lo que concierne a sus asuntos más personales: el número de bolsos que tiene o el perfume que usa son secretos que guarda bajo llave.

Para amenizar la cuarentena, la revista Diez Minutos realiza unos encuentros por Instagram donde invitan a personajes célebres a tener una pequeña charla, y esta vez le ha llegado el turno a Carmen Lomana.

La conversación comenzó con el paso por Supervivientes de la empresaria en el 2015, y afirmó que fue una gran experiencia para ella que repetiría sin dudarlo, aunque con personajes más ilustres: "Yo me imagino un Supervivientes con gente interesante, con la que pudiera tener conversación con ellos, como un periodista de renombre, un escritor, un actor... tiene que ser maravilloso. Una isla para nosotros solos en la que puedas tener momentos de charla [...]. Para mí lo más terrible de supervivientes era ese vacío cultural [...], no tener con quien hablar de algo interesante".

La entrevista tocó los temas como su espiritualidad o por qué no tuvo hijos. Lomana confesó que debido a un embarazo ectópico le quitaron ambas trompas de falopio. "He visto la parte buena de no tener hijos", confesaba. A pesar de no tener hijos, porque tampoco quiso adoptar, afirma que está encantada con sus sobrinos y muy feliz de ser tía abuela.

Algo que destaca mucho de Carmen, es la elegancia y el glamour que desprende. Ella está convencida de que con elegancia se nace: "Hay niñas que desde pequeñas las ves con unas formas de moverse, una feminidad, una elegancia que les pones cualquier cosa y les queda ideal... Y hay otras preciosas también que a lo mejor con el tiempo llegan a ser elegantes, pero no tiene que ver con la clase social".

Lomana afirma que según dicen ella nació elegante, aunque parece "una fregona" al lado de su madre: "por más que me arreglaba cuando era adolescente, salía mi madre y lo chafaba todo". De su familia ha contando varias anécdotas divertidas, una de ellas fue cuando recibió su primer beso y ella amonestó a su novio de entonces porque creía que se podía quedar embarazada. El chico, horrorizado, fue corriendo a la casa a pedir explicaciones a sus padres por la clase de educación sexual que le habían dado a su hija.

También habló de su "novia a la fuga" cuando dejó a su novio dos meses antes de casarse gracias a su padre. Fue él el que la animó a dejar a un hombre que en realidad no le hacía feliz, lo que le permitió conocer a Guillermo, el amor de su vida.