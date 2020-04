Coronavirus.- 'Corre amb sentit', València Ciutat del Running vol que els corredors donen exemple

Per a aquesta tornada al 'running', la campanya '#CorreConSentido' tractarà de connectar amb els milers d'amants d'aquest esport en la ciutat amb recomanacions mèdiques i sanitàries per a les primeres camallades en el carrer després de setmanes a casa durant el confinament pel coronavirus.

La pràctica esportiva estarà marcada per noves normes que caldrà aprendre a respectar per la salut pròpia i la d'uns altres, defèn en un comunicat el projecte impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso amb la col·laboració d'Ajuntament de València.

El 'Circuit 5K Jardí del Túria' s'utilitzarà en un únic sentit, en direcció a la Ciutat de les Arts i Ciències, per a evitar els encreuaments de corredors i reduir els contactes en la ruta amb més usos d'Espanya. També comptarà amb una nova senyalística que recomanarà la distància mínima de separació de deu metres entre corredors i s'avisarà als qui vagen en sentit contrari al permès.

Tant la Fundació Esportiva Municipal (FDM) com València Ciutat del Running recorden que hi ha nombroses zones (Tarongers, Passeig Marítim, Marina de València Ronda Nord i Bulevard Sud, Bioparc,...), parcs i rutes per a córrer per tots els barri. Recomanen així que solament els que estiguen més prop del Jardí del Turia usen aquest parc, almenys en els primers dies.

Aquest divendres, vespra a l'inici del permís per a córrer en el carrer, València Ciutat del Running realitza a les 19 hores una xarrada per videoconferència a través del seu canal de Youtube i la seua pàgina de Facebook amb entrenadors dels principals clubs de la ciutat per a transmetre els consells i fer de la campanya "un exemple a seguir".